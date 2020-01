Hier stehen nächste Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. In der kommenden Woche kontrollieren Polizei und Kreis die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollieren auch in der kommenden Woche wieder die Geschwindigkeit – darunter auch in Heiligenhaus.

Geblitzt wird am Montag, 3. Februar, in Langenberg (Wodanstraße), Velbert-Mitte (Mettmanner Straße, Dellerstraße), Neviges (Elsbeeker Straße), Ratingen (Brandenburger Straße), Mettmann (Hasseler Straße) und in Hilden-Mitte. Dienstag, 4. Februar, stehen die Kontrollgeräte in Langenberg (Hauptstraße), Velbert-Mitte (Am Lindenkamp, Hardenberger Straße), Neviges (Goethestraße), Haan (Landstraße), Monheim (Schwalbenstraße) sowie on Ratingen-Breitscheid

Kontrolliert wird auch in Heiligenhaus-Mitte

Am Mittwoch, 5. Februar, werden die Blitzer in Langenberg (Voßnacker Straße), Velbert-Mitte (von-Humboldt-Straße), Neviges (Wimmersberger Straße, Kirchstraße) sowie in Mettmann (Florastraße), Hilden (Richard-Wagner-Straße) und Langenfeld-Mitte aufgestellt. Ganz besonders auf den Tacho achten sollten Autofahrer am Donnerstag, 6. Februar, in Langenberg (Looker Straße, Hüserstraße), Velbert-Mitte (Am Kalksteinbruch), Neviges (Siebeneicker Straße), in Heiligenhaus-Mitte, Hilden (Kölner Straße) und Monheim (Berliner Ring).

Am Freitag, 7. Februar, gibt es Geschwindigkeitskontrollen in Langenberg (Plückersmühle), Velbert-Mitte (Am Thekbusch, Ahornstraße), Neviges (Kuhlendahler Straße), Velbert-Rottberg, Haan (Thienhauser Straße) sowie in Monheim (Hauptstraße).