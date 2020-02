Hier stehen nächste Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. In der kommenden Woche kontrollieren Polizei und Kreis die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollieren auch in der kommenden Woche wieder die Geschwindigkeit. Zwar ist Heiligenhaus nicht dran – trotzdem sollten Fahrer vorsichtig sein.

Geblitzt wird am Montag, 17. Februar, in Langenberg (Plückersmühle, Hüserstraße), Velbert-Mitte (Hardenberger Straße), Neviges (Kuhlendahler Straße) und Ratingen (Brandenburger Straße, Gerhard-Straße). Auf das Tempo achten sollten auch Autofahrer in Hilden (Erikaweg, Schalbruch) und Haan (Thienhauser Straße).

Dienstag, 18. Februar, stehen die Kontrollgeräte in Langenberg (Hauptstraße), Velbert-Mitte (Am Hardenberger Hof), Neviges (Siebeneicker Straße, Nevigeser Straße), in Velbert-Nierenhof, Ratingen: (Mintarder Weg), Monheim (Schwalbenstraße, Lichtenberger Straße) sowie Haan (Parkstraße, Landstraße).

Auch an anderen Stellen kann immer kontrolliert werden

Am Mittwoch, 19. Februar, werden die Blitzer in Langenberg (Looker Straße), Velbert-Mitte (Mettmanner Straße, Am Lindenkamp), Neviges (Wimmersberger Straße), Wülfrath-Düssel, Hilden (Kölner Straße), Langenfeld (Schulstraße, Zehntenweg) und Monheim (Falkenstraße, Kapellenstraße) aufgestellt.

Ganz besonders auf den Tacho aufpassen sollten Fahrer am Donnerstag, 20. Februar, in Langenberg (Bonsfelder Straße), Velbert-Mitte (Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch), Neviges (Goethestraße, Kirchstraße), in Ratingen-West, Haan (Bismarckstraße, Flurstraße), Monheim (Berliner Ring, Krischer Straße) und Langenfeld (Eichenfeldstraße, Langforter Straße) sowie am Freitag, 21. Februar, in Langenberg (Voßnacker Straße), Velbert-Mitte (Am Kalksteinbruch, Am Thekbusch), Neviges (Am Rosenhügel), Mettmann-West, Ratingen (Breitscheider Weg, Brandenburger Straße), Langenfeld (Rheindorfer Straße) und Hilden (Zur Verlach, Heerstraße).

Am Samstag, 22. Februar, sind keine Messungen geplant. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer an allen Stellen und zu jeder Zeit im Kreisgebiet immer mit Tempokontrollen rechnen.