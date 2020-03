Hitzige Diskussion um Straßenausbau im neuen Innovationspark

Heiligenhaus. Im Verkehrsausschuss ging es heiß her: Lothar Nuthmann von den Grünen erregte sich über das vorgestellte Straßenbaukonzept im Innovationspark.

Lothar Nuthmann von den Grünen ist dafür bekannt, dass er kritisch hinterfragt, nicht aus Bequemlichkeit nickt oder Entscheidungen absegnet, die ihm nicht geheuer sind oder die Fragen offen lassen. Bisweilen brauchen die anderen Ausschussmitglieder deshalb einen langen oder auch einen ganz besonders langen Atem, so wie im aktuellen Verkehrsausschuss. Nach der Präsentation der Straßenbaupläne im neuen Innovationspark macht der Grünen-Fraktionsvorsitzende sowohl mit Mimik und Körperhaltung, als letztlich auch mit sehr klaren Worten deutlich, was er von den vorgetragenen Ergebnissen hält: „Das was Sie uns hier zeigen, ist eine Zumutung, eine echte Enttäuschung“, kritisiert Nuthmann.

Lothar Nuthmann von den Grünen ist bekennender Fahrradfahrer und ärgert sich über die Pläne der Verwaltung. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Zum einen sei die schlechte Qualität der kopierten Pläne in den vorab an die Fraktionen verteilten Unterlagen eine Frechheit. Der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein reagiert prompt. „Falls uns eine böse Absicht unterstellt wird, dem ist nicht so, wir waren uns der schlechten Qualität nicht bewusst und können die Unterlagen problemlos digital nachreichen“.

Nuthmann kritisiert die vielen Parkplätze

Etwas anderes aber erzürnt Ratsmitglied Nuthmann noch viel mehr: Bei den Planungen sei der Radverkehr nicht genügend beachtet worden, das könne und dürfe sich eine Kommune, die sich nach außen als klimabewusst präsentiere, beim Neubau von Straßen (wie hier die Bertha-Benz-Allee, die Alfred-Nobel-Straße und die Fahrenheit-Straße) nicht leisten. „Das ist eine mangelhafte Bedarfsplanung, stattdessen planen Sie unzählige PKW-Stellplätze“, echauffiert sich Nuthmann. Stefan Okon von der WAHL gibt dem Grünenpolitiker teilweise recht. „Jede neue Straße sollte zumindest einen Angebotsstreifen haben“. Und: Es sei auch wünschenswert, LKW-Parkplätze in einem Gewerbegebiet mit einzuplanen, ebenso Ladestationen für die E-Mobilität. Die SPD wünscht sich eine zügige Erschließung, man hampele, so Friedrich-Ernst Martin, schon viel zu lange mit „diesem Ding herum“. Stefan Propach von der CDU spricht von einer durchaus brauchbaren Planung. Letztlich wird die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, inwieweit der Straßenraum so gestaltet werden kann, dass Fußgänger, Rad- und Autofahrer ihn gleichberechtigt nutzen können.