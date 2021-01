Hoher Zulauf beim Heiligenhauser THW durch mehr Präsenz

Heiligenhaus. Langer Einsatz nach dem Zugunglück an der Anger, oft unterwegs für die Stadt Heiligenhaus: 2020 war ein intensives Jahr für das THW.

Die THW-Ortsgruppe Heiligenhaus blickt nach vorne und zurück: Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2020 mit besonders vielen Einsätzen soll 2021 auch wieder der Blick auf neue und alte Aktive in der Ortsgruppe gerichtet werden. Mittelfristig ist außerdem ein Umzug in der Planung. THW feiert 2021 sein 50-jähriges Jubiläum in Heiligenhaus.

Blickt der Ortsbeauftragte Volker Münchow, der seit Januar 2020 in diesem Amt ist, auf das vergangene Jahr zurück, dann erinnert er sich an ein anstrengendes Jahr. "Ende März hatten wir den ersten Einsatz als Unterstützung für die Stadt, wir sind mit den Wagen durch die Straßen gefahren, haben geschaut ob alle Abstand gehalten haben und im Zweifel daran erinnert". Münchow ist dankbar, dass sich rund 30 der 60 Aktiven vor Ort hier sehr eingesetzt haben und manche Arbeitgeber ihre Angestellten für diese Aufgabe sogar freistellten.

Zugunglück beschäftigt THW über Wochen

Im Juni folgte dann das Zugunglück in Wülfrath, dass das THW drei Wochen beschäftigte, die Anger musste gesäubert und zeitweise umgeleitet werden. Viel Zeit ist dabei investiert worden: "Um die 250 Einsatzstunden im Jahr sind normal", berichtet Münchow, der 2020 selber 700 THW-Stunden absolviert hat. Noch deutlich mehr, nämlich 850 Stunden, hat derjenige, der ganz oben auf der Liste steht.

Aber 2020 ist nun Geschichte, die THWler blicken nach vorne: Die Grundausbildung für neue THW-Einsatzkräfte ist in dieser Woche gestartet - und das freut Volker Münchow gleich aus mehreren Gründen: "Ganz besonders schön ist, dass in diesem Jahr deutlich mehr Menschen als sonst bei uns die Grundausbildung begonnen haben. Sonst sind es meist drei bis vier Frauen und Männer, diesmal gleich zehn."

Mehr Präsenz lockt mehr Freiwillige

Einen Grund dafür sieht Münchow in der hohen Präsenz des THWs im vergangenen Jahr. "Überall hat man in der Stadt die Wagen des THW gesehen. Da sind wir vielen ins Gedächtnis gerückt und einige haben sich gefragt, was wir sonst noch so machen." Dazu kam eine Werbekampagne des THW, das immer Nachwuchs sucht, gleich welchen Alters. Die Zehn, die sich nun ehrenamtlich engagieren möchten, kommen aus Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath. "Die Ausbildung dauert vier bis sechs Monate, vier Stunden jeden Mittwoch und dazu kommen noch ein paar Dienste", erklärt Münchow.

Besonders ist 2021, dass die Gruppe geteilt wird, um zu verhindern, dass zu viele Menschen nah beieinander lernen. "Die einen machen Theorie, die anderen Praxis, dann wird getauscht." Für neues Engagement ist also gesorgt, doch auch die bereits Aktiven werden nicht vergessen: "Es ist sehr schade, dass uns das kameradschaftliche Miteinander, das ja auch eins der Highlights unserer Arbeit ist, nun schon länger komplett fehlt." Für das laufende Jahr ist deswegen eine Kanutour auf der Ruhr gebucht - flexibel einlösbar ohne konkreten Termin. Auch die Jugendgruppe soll wenn möglich Anfang März wieder mit Diensten beginnen, interessierte Neulinge ab zehn Jahren sind das ganze Jahr hindurch willkommen.

THW will bis Ende 2024 umziehen

Münchows Aufmerksamkeit liegt in diesem Jahr auf einem besonderen Projekt, denn in Heiligenhaus sei nicht mehr genug Platz in den Räumen des Ortsverbandes an der Unteren Industriestraße. "Es ist weder genug Platz für die Autos noch für die Ausstattung, auch das Außengelände ist zu klein", erklärt Münchow. "Ein mittelfristiges Ziel wäre es, den Umzug bis Ende 2024 zumindest angegangen zu haben." Deswegen sind seine Wünsche für 2021 auch relativ bescheiden: "Viele neue Kräfte" wünscht der Ortsbeauftragte sich, "und eine positive Zusage der Verantwortlichen zum Prozess eines Neubaus."

Weitere Informationen

Mehr Informationen über den Ortverband, dessen Leitspruch "semper adiuvamus" (Wir helfen immer) ist, gibt es auf www.ov-heiligenhaus.thw.de. Wer noch Interesse an einer Teilnahme an der Grundausbildung hat, kann sich per Mail an ov-heiligenhaus@thw.de wenden.