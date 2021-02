In die Heiligenhauser Heide führt wieder ein zweiter Weg

Heiligenhaus. Lange haben die Bauarbeiten an der Kurt-Schumacher-Straße gedauert. Ein Thema hat sich nun erledigt: Das Lkw-Parken am Straßenrand.

Auf den Heiligenhauser Straßen tut sich was - einige Baumaßnahmen sind erfolgreich beendet, andere im Gange: Die Bauarbeiten an der Kurt-Schumacher-Straße und am Nordring sind abgeschlossen, am Panoramaradweg wird noch gearbeitet. Seit Mitte Dezember darf die Kurt-Schumacher-Straße wieder in beide Richtungen befahren werden - alle Baumaßnahmen dort sind beendet.

"Von Ende April 2020 bis Ende September war die Straße nur in Richtung Südring befahrbar", berichtet Michael Krahl, Leiter des Fachbereichs Tiefbau und Liegenschaften - eine komplette Sperrung war schon aufgrund des regelmäßig fahrenden Ortsteilbusses O17 nicht möglich. Grund für diese Einschränkungen war zum einen die Erschließung der Elisabeth-Selbert-Straße, zum zweiten die Baumaßnahmen an der neu entstandenen Kita und zum dritten die Straßenbauarbeiten. "Da ist es manchmal ganz schön eng geworden, wenn alle Beteiligten gleichzeitig Platz brauchten", erinnert sich Michael Krahl.

Tempo-30-Zone ausgeweitet

Die Neuerungen an der Straße sind klar erkennbar: "Es gibt zwei Verschwenke, mit denen die Straße schmaler und der Querungsweg kürzer gemacht wurde, um für ruhigeren Verkehr zu sorgen", so Krahl, außerdem weisen die entsprechenden Schilder darauf hin, dass die Tempo30-Zone verlängert wurde. Aus der Heide kommend galt die Geschwindigkeitsbeschränkung bisher nur bis zum Christine-Teusch-Weg, nun müssen Autofahrer bis zur Elisabeth-Selbert-Straße 30 fahren.

Unter den Bürgersteig auf der Seite des Heideparks haben die Stadtwerke außerdem eine Transportleitung für Wasser gelegt. Abgesenkte Bordsteine mit Noppensteinen, die auch Sehbehinderten eine Orientierung erleichtern, vervollständigten die Maßnahme. "Insgesamt hat die Kurt-Schumacher-Straße auch durch den Kita-Bau einen ganz anderen Charakter bekommen", so Krahl. Habe man früher ganz eindeutig den Stadtteil verlassen und nur noch Bäume links und rechts passiert, sei der Übergang zur Oberstadt durch den Neubau nun fließender. Übrigens: Das leidige Thema Lkw-Parken habe sich hier erledigt, so Krahl; denn durch den Kita-Bau sei die Fläche nun bebautes Gebiet, weshalb diese hier per se nicht mehr parken dürfen.

Markierungen fehlen am Nordring

Auch der Nordring ist nun fertig: "Die Bushaltestellen auf Höhe des Panoramagartens sind ausgebaut worden und auf beiden Straßenseiten gibt es künftig Angebotsstreifen", schildert Krahl. Was noch fehlt ist die Straßenmarkierung, aber hier müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer noch gedulden. Denn: "Um die Markierung aufbringen zu können, muss es trocken und auch wärmer sein", so der Fachmann.

Der sich derzeit sehr über die noch bessere Anbindung des Panoramaradwegs an die Heiligenhauser Innenstadt freut: An der Campusallee und am Forum Hitzbleck gibt es demnächst direkte Auf- beziehungsweise Abfahrten, über die die Innenstadt schnell und problemlos erreicht werden kann.

Kettwiger Straße wird 2022 fällig

Noch etwas gewartet wird mit der Sanierung der Kettwiger Straße. "Die Straßensubstanz ist alt und verbraucht", gibt Krahl zu, "und eine vollständige Erneuerung notwendig. Ursprünglich sollte das nach dem Bau eines Einkaufszentrums auf dem Kiekert-Gelände geschehen. Als das dann nicht gebaut wurde, wurde auch die Sanierung verschoben." Nach den notwenigen Beschlüssen in Ausschüssen und Rat und der Bürgerbeteiligung ist nun frühestens 2022 mit Baumaßnahmen zu rechnen.