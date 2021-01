Isenbügel wird wieder zum Ausflugsziel für das Ruhrgebiet

Zum Rodeln wurde in Isenbügel unter anderem der Feldweg zwischen Oefter Wald und In der Blume genutzt.

Heiligenhaus. In Heiligenhaus-Isenbügel treffen Neanderlandsteig und Kettwiger Panoramasteig aufeinander. Viele Ausflügler zog es in den Schnee.

Seit März sind die Isenbügeler nicht mehr ganz so alleine in ihrem Dorf. Denn mit Eröffnung des Kettwiger Panoramasteigs und dem ersten Lockdown zieht es immer mehr Menschen in den Oefter Wald zwischen Kettwig und Isenbügel. Und so überraschte es auch nicht, dass am Sonntag viele Familien und Wanderer den Weg auf den Berg fanden, um den Schnee zu genießen. Dabei wurde es an einigen Stellen sehr voll.

"Wir haben jetzt unser eigenes Winterberg", ist Anwohnerin Anette Schüssler nicht sehr begeistert, als sie mit Sohn Phil auf dem Schlitten und Hund Aaron am Feld zwischen Oefter Wald und In der Blume ankommt. "Eigentlich wollte ich mit meinem Sohn hier den Weg hoch zu meinen Eltern laufen, aber da ist es mir jetzt einfach zu voll", kommentiert sie das Rodelgeschehen. "Ich freue mich ja für die Kinder, dass sie endlich mal wieder Schlitten fahren können, aber in Zeiten wie diesen sind größere Ansammlungen doch nichts, wo man freiwillig hingeht."

Idylle lockt viele aus den benachbarten Großstädten an

Zwar finde alles im Freien statt, aber generell ist sie, wie viele weitere Isenbügeler, ob auf Heiligenhauser oder Kettwiger Terrain, so langsam genervt von vielen Wochenendausflüglern, Wandergruppen und Mountainbikern. "Hier herrscht gerade bei schönem Wetter Hochbetrieb, da meidet man schon, vor die eigene Haustür zu gehen und sucht dann eher Randzeiten auf", sagt sie ehrlich. Eine Familie, von Wanderern fast komplett verendete, bittet seitdem um mehr Privatsphäre und den Nutzen anderer Wege statt über ihren Hof.

Doch auch am Sonntag scheinen wieder viele Ruhrgebietler den Weg ins Niederbergische zu finden. Dortmund, Duisburg, Mülheim, Essen steht auf den Kennzeichen der hier parkenden Autos. Warum sie ausgerechnet nach Isenbügel kommen? Nein, dazu möchten sie eigentlich nichts sagen, aber die Kinder jauchzen vor Freude bei der Abfahrt. Verstehen kann man es auf jeden Fall - und Abstand scheinen auch alle einzuhalten.

Schneematsch beendet das schöne Treiben

Schon mit beginnendem Schneetreiben hielt es am Samstagabend einige Heiligenhauser nicht mehr im Haus - und wie sich bereits Sonntagmittag herausstellt, haben sie alles richtig gemacht, den schönen Schnee zum Schneemann bauen, Rodeln oder Spazieren gehen zu nutzen. Bereits gegen 12 Uhr setzte sonntags Schneeregen ein, was das Schlittenfahren kaum mehr möglich machte. Da schon zuhause waren unter anderem Steffi Tyroff mit Sohn Tim und Hund Jack. "Wir waren schon die große Golfplatzrunde, es war einfach herrlich", ist die Isenbügelerin begeistert.

Herrliche Schneebedingungen fanden die Heiligenhauser im ganzen Stadtgebiet vor. So rodelten viele im Hefelmannpark, in der Heide, in Hetterscheidt, der Unterilp und überall, wo es möglich war - und meist mit viel Abstand. "Es tut einfach gut, draußen zu toben mit den Kindern", berichtet eine Mutter. "Die Sonne scheint schon so lange nicht mehr, man ist nur noch zuhause und dann der Ärger mit Homeschooling, Betreuung und Arbeit - da liegen die Nerven einfach irgendwann blank. Heute können wir mal auftanken", freut sie sich - und auch auf den heißen Kakao, der gleich nach dem Sportprogramm am Morgen auf die Familie wartet.