IT-Firma hilft im Homeoffice

Für viele Arbeitnehmer ist das Büro derzeit wegen des Coronavirus zur Sperrzone erklärt worden. Sie versuchen, so gut es geht, von zuhause aus zu arbeiten. Doch das ist oft gar nicht so leicht, insbesondere wenn es etwa um gemeinsame Besprechungen geht. Denn bisweilen fehlen die technischen Voraussetzungen im Homeoffice, um zum Beispiel Videokonferenzen durchzuführen. Eine – auch noch kostenlose – Lösung bietet da die Heiligenhauser Firma Thold-IT an.

Microsoft Teams sechs Monate kostenfrei

Dabei stellt das IT-Unternehmen das Paket „Microsoft Office 365 Teams“ für sechs Monate kostenfrei zur Verfügung und installiert dieses auch auf dem Rechner. Damit können Mitarbeiter im Homeoffice online unter anderem an Konferenzen teilnehmen. So erläutert Thold-IT-Geschäftsführer Thomas Tyroff: „Die Idee dazu kam von Microsoft selbst. Doch das führte dazu, dass die Anwender mit der Installation alleine gelassen wurden. Dabei sind etliche Fehler passiert, die dann bei uns in der Hotline aufgelaufen sind. Also haben wir uns dann entschieden, das Paket für Kunden zu installieren.“

Die Firma Thold-IT hat ihren Sitz am Südring in Heiligenhaus. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Nun müssten sich nur noch Firmen beziehungsweise Mitarbeiter melden, wenn sie Microsoft Teams bräuchten. „Wir benötigen dann die Namen der Leute, die an den Konferenzen teilnehmen sollen, und richten kostenlos das Kundenportal ein“, so Tyroff weiter. Anschließend verschicke sein Unternehmen eine Einladungsmail. Sobald diese angenommen werde, könne es losgehen.

Videokonferenzen und Präsentationen möglich

Neben der kostenlosen technischen Unterstützung für die Einrichtung des Programms sparen die Firmen auch Lizenzgebühren. „Das Paket, das wir anbieten, kostet normalerweise 6,70 Euro pro Monat und Nutzer. Es umfasst auch einen E-Mail-Server und einen Online-Sharepoint für eine effiziente Zusammenarbeit“, erläutert der Thold-IT-Geschäftsführer. Neben der Durchführung von Live-Konferenzen oder Web-Seminaren (Webinare) könnten auch noch beispielsweise Power-Point-Präsentationen, Excel-Sheets oder andere Dokumente über das Programm für alle hochgeladen werden.

Das ist auch noch nicht alles: „Zusätzlich installieren wir zusammen mit der finnischen Firma F-Secure noch kostenfrei Antivirus-Programme und Firewalls auf den Rechnern. Denn viele Mitarbeiter arbeiten von zuhause aus mit ihren eigenen Computern und sind nicht ausreichend geschützt, auch datenschutzrechtlich ist das bedenklich.“ Das Angebot sei zunächst für 30 Tage gratis – vermutlich aber auch länger, denn: „Wahrscheinlich wird diese Kostenfreiheit ausgedehnt“, meint Tyroff.

Auch bei IHK-Hilfsnetzwerk engagiert

Daneben engagiere sich Thold-IT mit den Hilfsangeboten in dem Netzwerk „#GemeinsamStark“ der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Unternehmen, die in der Corona-Krise kostenfrei Unterstützung anbieten (Weitere Informationen finden Interessierte auf www.duesseldorf.ihk.de/corona).

Auch wer sonstige Home-Office-Pakete für den Rechner oder einen so genannten VPN-Zugang brauche, mit dem man als Mitarbeiter in die Programme seines Unternehmens komme, sei bei Thold-IT richtig, sagt Tyroff. Dies könne allerdings als Arbeitsleistung nicht kostenfrei angeboten werden. Doch: „Dafür bieten wir in der Corona-Krise nun vergünstigte Stundensätze an und werden beispielsweise einem kleinen Handwerksbetrieb entgegenkommen.“

Heiligenhaus Das ist das Unternehmen Das Unternehmen THOLD-IT besteht seit 2006 und hat seinen Sitz am Südring 172/174. Insgesamt arbeiten dort 27 Beschäftigte. Darunter sind auch acht Auszubildende, wie Geschäftsführer Thomas Tyroff sagt – und zwar aus den Bereichen Fach- und Systeminformatiker sowie Systemkaufmann/-frau.

Wer das Angebot des kostenfreien Pakets „Microsoft Office 365 Teams“ in Anspruch nehmen möchte, soll sich bei Thold-IT melden: oder per Mail an wildcard@thold-it.de.