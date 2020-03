Motorradfahrer bei Unfall in Heiligenhaus schwer verletzt

Heiligenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Heiligenhaus auf der Ruhrstraße zu einem schweren Motorradunfall.

Schwer verletzt wurde am Sonntagmorgen, 8. März gegen 10.30 Uhr, ein Motorradfahrer auf der Ruhrstraße. Der 24-jährige Ratinger war mit seiner Kawasaki in Richtung Essen-Kettwig unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 86 von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Der junge Mann verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.