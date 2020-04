Neuer Busbahnhof Hösel bietet auch Heiligenhausern Komfort

Vom Bus aus Heiligenhaus direkt in S-Bahn nach Essen oder von der S-Bahn aus Düsseldorf direkt in den Bus nach Heiligenhaus? Und das bei Regen weitgehend im Trockenen? Ab dem kommenden Montag, 4. Mai, ist dies möglich, denn dann geht die neue Busstation am Bahnhof Hösel in Betrieb. Sie liegt unter der Brücke der Bahnhofstraße, durch die der Bahnübergang vor einigen Jahren ersetzt wurde. Bereits bei der Planung der Brücke wurde daran gedacht, dort einen witterungsgeschützten Übergang zwischen Bahn und Bus für die Fahrgäste zu schaffen.

Die Umbaumaßnahmen haben einige Zeit in Anspruch genommen: So sah der Kombibahnsteig noch im November vergangenen Jahres aus. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die Umsteigemöglichkeit wird täglich nicht nur von Menschen aus Hösel genutzt, sondern sie ist für viele Heiligenhauser von großer Bedeutung, die mit dem Zug in Richtung Düsseldorf oder Ruhrgebiet pendeln. Bislang mussten die Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs einen kleinen Umweg um das Bahnhofsgebäude machen. Der im Jahr 1900 errichtete Bahnhof wird schon lange nicht mehr von der Bahn genutzt.

Bahnhofsumfeld wird noch schöner

Ein Gastronom hat sich dort eingerichtet, der sich wegen der Corona-Beschränkungen derzeit auf Mahlzeiten zum Mitnehmen beschränkt. „Wenn Gaststätten wieder öffnen dürfen, wird er auch wieder aufmachen, dann soll auch der Biergarten auf Vordermann gebracht werden“, hat Ulrike Trimborn erfahren. Die Pressesprecherin der Stadt Ratingen weist darauf hin, dass noch das Bahnhofsumfeld schöner und funktionaler gestaltet wird, auch Fahrradboxen sind vorgesehen. Allerdings muss dafür die Deutsche Bahn mit ihren Arbeiten fertig werden. Dazu gehört die Wiederherstellung der historischen Überdachung an dem Hausbahnsteig des denkmalgeschützten Bahnhofs.

Dynamische Fahrgastinfos an der Busstation

Ein neuer Außenbahnsteig am Gleis 2 wurde bereits im vergangenen Jahr gebaut. Geplant ist mit der Fertigstellung im Laufe des Sommers. Um die Fahrgäste noch präziser zu unterrichten, werden in der zweiten Jahreshälfte dynamische Fahrgastinformationen an der Busstation installiert. Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt belaufen sich für die Nachbarstadt Ratingen auf rund 950.000 Euro, wobei der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) die Maßnahme mit 474.000 Euro bezuschusst.