Es geht voran mit dem neuen Stadtteil- und Familienzentrum in Oberilp (Foto 9/2019)

Politik Peter Beyer (CDU) besucht Baumaßnahme in Oberilp

Nur noch wenige Wochen, dann soll der Innenausbau des des neuen Stadtteilzentrum abgeschlossen sein. Die Bürger können gespannt sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Peter Beyer (CDU) besucht Baumaßnahme in Oberilp

Seit Mitte 2018 wird die ehemalige Grundschule an der Hunsrückstraße nun umgebaut, wenn alles fertig ist, wird dort das neue Stadtteil- und Familienzentrum junge und alte, große und kleine Bürger unter einem Dach zusammenbringen. Es ist eine der derzeit wichtigsten städtischen Baumaßen und: Eine der teuersten. Der größte Teil der Bausumme, rund drei Millionen Euro, stammt aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm der Bundesregierung. Daher ließ es sich Peter Beyer (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Mettmann II (unter anderem Heiligenhaus), auch nicht nehmen, sich nun vor Ort ein Bild vom Fortschritt der Baumaßnahme zu machen. Dabei erfuhr er von Bürgermeister Michael Beck, dass der Innenausbau des grundsanierten Gebäudes voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sei und die Kita „Unter`m Himmelszelt“ dann zeitnah einziehen soll. Ursprünglich war geplant, das gesamte Gebäude bis Ende 2019 fertigzustellen- vor allem in Hinblick auf die Fördergelder, die bis dahin eigentlich hätten abgerechnet sein müssen. Weil aber fast täglich neue Überraschungen auf der Baustelle eingetreten seien, so Gabriele Jäger, Leiterin des städtischen Immobilienausschusses, sei der Zeitplan nicht einzuhalten gewesen. Daher war ein Antrag auf Verlängerung des Förderzeitraums beim Bundesbauministerium eingereicht worden, dem letztlich auch zugestimmt wurde.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece