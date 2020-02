Querflötistinnen erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Als Jannika Pell im November 2016 mit dem Querflötenunterricht in der Musikschule Heiligenhaus begann, war sie vor allem vom Klang des Instruments angetan: „Ich habe bei Konzerten Querflöten spielen gehört, fand den Klang toll und wollte das gerne auch ausprobieren“, erzählt die Elfjährige. Gesagt, getan - und Nachbarin und Freundin Sophie Dewald war so überzeugt von dem, was sie da hörte, dass die Zehnjährige im Januar 2017 ebenfalls mit Querflötenunterricht begann.

Beim diesjährigen Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ traten die beiden als Duo an - und gewannen mit 21 Punkten in ihrer Altersgruppe den ersten Preis. „Der Wettbewerb war schon spannend, aber als wir auf der Bühne standen, hat die Aufregung nachgelassen“, erzählen die Mädchen, die gar nicht mit dem Sieg gerechnet hatten und überglücklich sind. Musikschullehrerin Martina Lötschert ist ebenfalls hochzufrieden mit dem Abschneiden ihrer Schützlinge: „Ich habe natürlich gehofft, dass sie Erfolg haben werden.“ Ebenfalls erfolgreich abgeschnitten hat das zweite Querflöten-Duo Erza Dedinca und Patricia Gerß, das mit 19 Punkten den zweiten Platz in der entsprechenden Altersgruppe erreichen konnte. Für beide Schülerinnen war es die zweite Wettbewerbsteilnahme, jedoch zum ersten Mal als Duo.

Intensive tägliche Übungsstunden vor dem Wettbewerb

Patricia Gerß hat bereits zum zweiten Mal bei Jugend musiziert teilgenommen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

„In der Endphase haben die beiden dreimal pro Woche geprobt, insgesamt waren das dreienhalb Stunden“, erzählt Martina Lötschert. „Sie sind 13 und 14 Jahre, da ist es schon schwierig, solche intensiven Probephasen neben der Schule im Terminplan unterzubringen.“ Die von der Lehrerin ausgesuchten Stücke finden die Mädchen übrigens schön und hören auch zuhause manchmal klassische Musik, „aber auch K-Pop oder die Charts“. Auch Ezra und Patricia haben ihre Instrumente übrigens ganz bewusst ausgewählt, „Die Querflöte klingt sehr schön, wenn man gut spielen kann. Und ich mag die Art des Spielens, also das seitliche Halten des Instruments“, schwärmt Erza. Für eine Weiterleitung ins Landesfinale hat es dann aber leider für beide Duos doch nicht gereicht. Jannika und Sophie sind aber beim Preisträgerkonzert zu hören, das am Samstag, 29. Februar, um 17 Uhr in der Aula des Kant-Gymnasiums in der Herzogstraße 75 stattfindet. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.