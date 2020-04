Radikaler Pflanzenrückschnitt empört viele Heiligenhauser

Viele Heiligenhauser zeigten sich empört über den Schnitt der Rhododendren an den Friedhöfen. Dabei macht ein solcher Gesundungsschnitt viel Sinn.

Rund um die evangelischen Friedhöfe an der Rheinlandstraße sowie an der Kettwiger Straße und der Freundstraße wurden vor einigen Wochen die immergrünen Büsche radikal zurückgeschnitten. Im Internet gab es darüber einen heftigen Aufschrei der Entrüstung. Dabei macht so ein Gesundungsschnitt durchaus Sinn, damit die Ziersträucher ihre Vitalität wieder erhalten und demnächst wieder die Passanten mit ihren bunten Blüten erfreuen.

„Da war nach vielen Jahren ein Rückschnitt wichtig, die Rhododendren wurden von anderen Pflanzen, wie Eiben, Hasel und Weiden überwuchert, deshalb wurden in den letzten Jahren nur wenig Blüten angesetzt“, weiß Melanie Vößing-Setzer, die seit Anfang des Jahres die Pflege der evangelischen Friedhöfe in Heiligenhaus übernommen hat.

Viel Schatten durch starken Bewuchs

„Wir haben den Schnitt vorschriftsmäßig vor dem Beginn der Brutphase durchgeführt. Allerdings brüten Vögel nicht in Rhododendren, ich hab dort noch nie ein Nest entdecken können“, so die erfahrene Gärtnermeisterin, „der Bewuchs wirkte wie eine grüne Wand, die außerdem eine starke Beschattung zur Folge hatte. Der Friedhof war gar nicht mehr zu sehen.“

Grünbereich wurde als Müllkippe missbraucht

Durch den massiven Rückschnitt ist ein fast in Vergessenheit geratenes Fabrikantengrab zutage gekommen. Es soll nun als Schaugrab gestaltet werden. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Außerdem wurde der Grünbereich an Rande der Rheinlandstraße von vielen Menschen als Müllkippe missbraucht. „Wir haben dort schubkarrenweise Abfall rausgeholt.“ Bei dem Rückschnitt kam im Eingangsbereich an der Rheinlandstraße ein fast vergessenes Grab eines Heiligenhauser Fabrikanten mit vielen Zierelementen aus Gusseisen zum Vorschein. „Das machen wir zu einem Schaugrab“, kündigt Melanie Vößing-Setzer an.

Auftrag vom Presbyterium

Der Auftrag für den massiven Rückschnitt des Wildwuchses kam vom Presbyterium. „Wir stehen voll dahinter. In den Schaukästen am Eingang haben wir begründet, warum das gemacht wurde“, so Pfarrerin Birgit Tepe, „viele Frauen haben mir gesagt, dass sie sich jetzt viel wohler beim Besuch des Friedhofs fühlen, weil der nun von der Straße aus einsehbar ist.“