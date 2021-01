Umwelt Ruhrverband untersucht am Abtskücher Teich in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Der Ruhrverband wird in der ersten Februarwoche am Abtskücher Stauteich Bodenproben entnehmen. Zwei Tage sollen die Arbeiten dauern.

Grünes Licht der Naturschutzbehörde des Kreises für Arbeiten im geschützten Landschaftsbestandteil: In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Mettmann wird der Ruhrverband in der ersten Februarwoche Bodenproben auf seinem Grundstück am Abtskücher Teich in Heiligenhaus nehmen, um die Mächtigkeit der dort vorhandenen Sedimentschicht zu ermitteln.

Die Entnahme erfolge, so der Ruhrverband, mithilfe eines Baggers. Die Naturschutzbehörde habe die Arbeiten, die auf einer als „geschützter Landschaftsbestandteil“ ausgewiesenen Fläche stattfinden, Anfang Januar in einem entsprechenden Ausnahmebescheid genehmigt.

Termin nicht in der Brutzeit

Da das Grundstück im Unterholz bewachsen sei, wurde bei der Festsetzung des Termins darauf geachtet, dass dieser außerhalb der Brutzeit von eventuell dort nistenden Vogelpaaren liege.

Der Ruhrverband lässt die Entnahme von einer ökologischen Fachkraft begleiten. Die Arbeiten werden voraussichtlich innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen sein.