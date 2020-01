Sandra da Vina: Das Leben ist verwirrend und albern

Sandra da Vina, 30 Jahre, Germanistin und Mutter: klingt ersteinmal ziemlich unaufgeregt. Trotzdem äußert die Poetry Slammerin Nervosität. In ihrem Programm „Da Vina takes it all“ zeigt sie das mehrfach, komprimiert und außerordentlich humorvoll. Mit Humor nimmt die Essener Künstlerin auch den mit nur wenigen Zuschauern gefüllten Club. „Eine sehr familiäre Stimmung“, stellt sie fest, „da könnte ich mich bei jedem vorstellen“. Was irritiert die Germanistin? „Alles“ – als Begriff! Und erklärt direkt, was es mit dem Alles! denn alles so auf sich hat.

Ein soziale Olympiade hilft gegen zwischenmenschliche Armut

Beispiel: Alleskleber. Der klebt nicht alles, heißt aber so. Anderes Beispiel: Allesfresser. Menschen werden als solche kategorisiert. Aber auch das ist falsch. So wundert es nicht, dass sie gute Gespräche vermisst. Der Fernseher sei schuld. Mist. Und dann auch noch die Feststellung, dass 50 Prozent aller Freundschaften einseitig seien. Was hilft? Eine soziale Olympiade. Die moderiert sie in verschiedenen Disziplinen. Liest aus ihrer Kladde im Slam-Tempo mit unterschiedlich charismatischen Reporterstimmen über den Weltcup vor. Stationen sind Umarmen, betrunkenen Freund nach Hause bringen, Geheimnisse für sich behalten, beim Umzug helfen für zwei Stücke kalte Pizza oder Zuhören.

Ihr Programm ist dichter, greift ineinander wie selten ein Comedian-Programm. Es wirkt wie ein literarisches Kunstwerk mit unerwarteten Wendungen. Eigentlich kritisiert sie, gepaart mit geäußerten Selbstzweifeln und einer fetten Portion Humor, die Gesellschaft. Das Leben sei verwirrend, aber immerhin habe sie ein paar Regeln verstanden: „Pflanzen mögen es, wenn man mit ihnen spricht, es sei denn man ist depressiv.“

Sandra da Vina´s Kuchen ist mit Hass gebacken

Und: Wer nicht so sportlich sei, könne sich mit Kuchen verwöhnen, ein Seelentröster. Also wagt sie sich in die Fußstapfen ihres Papas, einem hervorragenden Bäcker und Tröster. Mit Liebe solle er zubereitet werden. Ran an den Nusskuchen. Nun, die Eier fehlen. Deshalb wählt sie Hühnerbrust, denkt sich, das Stadium des Huhns sei bestimmt egal. Auch der Zucker reiche nicht. Cola, weiß sie, bestünde nur aus Zucker. Fazit: Ihr Kuchen sei mit Hass gebacken. Und wieder kommt sie zum Ergebnis: „Das Leben ist verwirrend und albern.“ Schließlich noch das Internet: „Im Internet potenziert sich die Idiotendichte.“ Aber, die Kreativität mit der Menschen beleidigt würden, sei neu. Da Vina fasst zusammen: „Reingehen – Auskotzen – Gut fühlen“. Ohne Fernseher und Internet fänden sich private Gedanken in ihrem Kopf. Keine Pause ohne Lachen. Es geht so weit, dass sie sich selbst über ihr Programm amüsiert, jedoch souverän in ihre Rolle zurückfindet. Sympathisch und standfest zieht da Vina ihre Blicke auf sich, belebt die Bühne und das Publikum. Ihr vergangenes, drittes Programm „100 Meter Luftpolsterfolie“ war bereits eine großartige Generalprobe für die erfolgreiche Poetry Slammerin. Mit „Da Vina takes it all“ ist der Weg für die großen Bühnen geebnet. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece