Schuldnerberatung Heiligenhaus: Es gibt immer einen Ausweg

Heiligenhaus. Auch Heiligenhauser sind von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit durch Corona betroffen. Die Schuldnerberatung kennt Wege aus der finanziellen Not.

Ein großer Raum im Souterrain der Caritas Seniorenwohnanlage: Auf dem langen Tisch steht eine Thermoskanne Kaffee, daneben eine Flasche Wasser, Tassen, Gläser. Freundlich bittet Heinrich Beyll, auf einem Stuhl ihm gegenüber Platz zu nehmen, nur eine Plexiglasscheibe trennt den Schuldnerberater von seinen Klienten. Die Menschen, die hierherkommen, wissen oft nicht mehr ein noch aus, die Schuldenschlinge zieht sich immer enger um ihren Hals.

Heinrich Beyll wirkt ruhig, offen und schafft vom ersten Augenblick eine vertraute und unaufgeregte Atmosphäre. Das ist wichtig, schließlich ist den allermeisten seiner Klienten der Gang hierhin nicht einfach gefallen und mit großer Scham behaftet. „Ich kann das schon verstehen“, erklärt der 63-jährige, „aber letztlich sagen nahezu alle, die hier waren, dass es ihnen gut getan hat und sie bereuen, nicht eher gekommen zu sein.“

Hilfsangebote müssen verstanden und eingeordnet werden

Heinrich Beyll von der Caritas Schuldnerberatung kennt sich aus mit Vorschriften, mit Anträgen und Gesetzeslagen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Jetzt, in Coronazeiten, sind mehr Menschen denn je von finanziellen Engpässen betroffen. Kurzarbeit und Entlassungen führen vor allem bei denen, die auch vorher schon jeden Cent mehrfach umdrehen mussten, zu großen Nöten, selbst wenn es viele Hilfsangebote gibt. „Das Problem dabei ist aber zum einen, diese Hilfsangebote zu verstehen und einzuordnen, zum anderen suggerieren sie häufig den Betroffenen, sie würden etwas geschenkt oder erlassen bekommen“, weiß der Experte, „das aber ist definitiv nicht der Fall.“

Alles muss zurückgezahlt werden

Beispiele kennt er zur Genüge: Soforthilfen für Künstler werden ausbezahlt, Miete und Stromabrechungen werden gestundet, Kredite werden ausgesetzt. „Die Miete, die jetzt ausgesetzt wird, weil sie nicht bezahlt werden kann, muss aber zu 100 Prozent bis Juni 2022 beglichen sein“, erklärt Beyll, „selbst wenn ich dann wieder normal verdiene, muss ich zwei bis drei Monatsmieten, die ich im Rückstand bin, erstmal stemmen können plus die laufenden Kosten. Das bedeutet, ich komme jetzt gerade noch so klar, spätestens dann aber folgt der finanzielle Zusammenbruch.“

Ansprüche auf staatliche Hilfen prüfen

Um dem vorzubeugen, hilft die Schuldnerberatung dabei, konstruktive Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. „Das fängt damit an, dass der Klient prüfen sollte, ob er mit seinem Kurzarbeitergeld eventuell Anspruch auf staatliche Hilfen zur Grundsicherung hat. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt auch bei der Arge Sonderreglungen, etwa bei der anzurechnenden Warmmiete. Die darf normalerweise einen bestimmten Betrag, je nach Personenanzahl, nicht überschreiten.“

Den Forderungen unbedingt stellen

Ganz wichtig sei es auch, sich offenen Forderungen zu stellen. „Viele Menschen öffnen aus purer Verzweiflung ihre Rechnungen nicht mehr oder schmeißen sie hinter den Schrank, nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn. Dazu kann ich nur sagen, das ist fatal, die Gläubiger investieren in ihre EDV und die vergisst nichts“, weiß Beyll und warnt eindringlich vor einem solchen Verhalten.

Inkassoinstitute werden eingeschaltet

„In der heutigen Zeit werden zunehmend und immer schneller Inkassoinstitute eingeschaltet, was daran liegt, dass die Gläubiger an ihnen mittlerweile auch verdienen. Die Summen, die da zusammenkommen, sind um ein vielfaches höher, als die eigentliche Rechnungshöhe.“ Besser sei es, bereits nach Erhalt der ersten Rechnung Kontakt zum Gläubiger zu suchen, „dort vielleicht um Ratenzahlung zu bitten.“

Ein Weg aus der Überschuldung

Ein Gespräch mit der Schuldnerberatung, eventuell sogar ein oder mehrere Termine dort, können dabei helfen, Licht in den Schuldenberg zu bringen, sich zu sortieren, Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen und einen Weg aus der Überschuldung zu finden. Nicht selten führt der in die Privatinsolvenz, manchmal aber helfen auch Übersicht und viel Disziplin, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. „Wenn man zum Beispiel permanent eine enorm hohe Stromrechnung hat, sollte man nicht nach einem günstigeren Anbieter schauen, sondern sich fragen, wo der Strom bleibt und wo er eingespart werden könnte. Das gleiche Prinzip gilt beim Einkaufen. Daher sollte man unbedingt ein Haushaltsbuch führen.“

Niemand wird alleine gelassen

Heinrich Beyll hilft Menschen seit 30 Jahren dabei, sich ihren persönlichen finanziellen Schulden zu stellen, er kann verstehen, dass sich manchmal ein Klient so fühlt, als sei er in einer ausweglosen Lage. Seine 30-jährige Berufserfahrung aber bestätigt eins: „Es gibt immer einen Weg, es ist nur wichtig ihn zu gehen. Das Schamgefühl haben fast alle die herkommen, aber sie merken auch, dass sich etwas in ihnen löst, wenn sie ersteinmal geredet haben. Wir helfen allen gerne, niemand wird alleine gelassen.“