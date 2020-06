Das Museum an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus wird in der Night of Light rot beleuchtet.

Kultur Stadt Heiligenhaus beteiligt sich an der Night of Light

Heiligenhaus. Die Stadt Heiligenhaus beteiligt sich an der bundesweiten Night of Light. Die Aktion soll ein Zeichen für die Veranstaltungsbranche setzen.

Die „Night of Light“ ist eine bundesweite Aktion, die ein Licht-Zeichen für die Veranstaltungswirtschaft setzt, deren Arbeitsgrundlage bereits am ersten Tag des Corona-Shutdowns weggebrochen ist. Alle Unternehmen, die am Tropf großer und kleiner Veranstaltungen hängen, sind betroffen und wissen derzeit nicht, wie es weitergehen wird.

Was bedeutet es für die Kommunen, wenn dieser Zweig wegbricht? Kein Stadtfest mehr? Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt? Was ist mit Konzerten, Kirmes, Karneval? „Auf all diese geselligen Ereignisse, deren Wegfall wir seit dem Shutdown so bedauern, müssten wir komplett verzichten – zumindest würden die Events wegbrechen, die größerer Hintergrundtechnik und -arbeiten bedürfen – zum Beispiel Ton und Licht oder die Schaustellerei“, bedauert Bürgermeister Michael Beck.

So will auch die Stadt Heiligenhaus ein leuchtendes Zeichen setzen und beteiligt sich an der „Night of Light“: in der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, werden der Club, das Museum Abtsküche und das Kulturbüro der Stadt Heiligenhaus rot beleuchtet. Weitere Info: www.night-of-light.de, www.facebook.com/NightofLight2020