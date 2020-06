Studienplatzbewerbung jetzt online

(Fach-)Abiturienten, die sich für einen der fünf Ingenieurstudiengänge Mechatronik (Schwerpunkt Informationstechnologie), Mechatronik (Schwerpunkt Produktentwicklung), Informatik, Maschinenbau oder Elektrotechnik interessieren, können sich noch bis zum 30. Oktober im Online-Portal des Campus Velbert/Heiligenhaus für das Wintersemester bewerben. Der Campus ist ein Außenstandort der Hochschule Bochum – und es gibt zahlreiche Gründe, sich für den Campus als Studienort zu entscheiden.

Kooperation mit großen Unternehmen

Professor Dr. Markus Lemmen fühlt sich seit der Corona-Pandemie manchmal ein wenig einsam im Campuslabor. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Man kann hier sowohl dual als auch in Vollzeit studieren“, erklärt Standortsprecher Prof. Dr. Markus Lemmen. „Unsere Studierenden lernen, die Technologie von morgen zu entwickeln, zum Beispiel intelligente Maschinen. Hier gibt es noch viel Entwicklungspotenzial, und unsere Absolventinnen und Absolventen werden auch in Zukunft sehr gute Berufsaussichten haben.“ Die dualen Studiengänge finden in Kooperation mit vielen renommierten Unternehmen der Region statt, unter anderem mit dem Schließsystemhersteller Huf Hülsbeck in Velbert, dem Weltmarktführer für Messsystemtechnik, IMS, in Heiligenhaus oder den Stadtwerken Wuppertal.

Bereits während des Studiums wird viel Wert auf Praxisnähe gelegt: Regelmäßige Übungen und Laborpraktika ergänzen die Vorlesungen und stellen den Bezug zum Arbeitsalltag her. Die Studenten arbeiten und lernen in modern ausgestatteten Laboren, es gibt besondere Maschinen. „Beispielsweise verfügen wir über einen hochmodernen Lenkungsprüfstand, Industrieroboter und eine Lernfabrik. Dort dürfen auch unsere Studierenden arbeiten und sie beispielsweise für Projekt- oder Abschlussarbeiten nutzen“, erklärt Prof. Lemmen.

Familiäre Atmosphäre

Die Erstsemesterstudenten am Campus aus dem vorigen Jahr: Die überschaubare Anzahl an Studienplätzen macht einen intensiven Austausch untereinander und mit den Lehrkräften möglich. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Ein weiterer Pluspunkt ist sicherlich auch die Arbeitsatmosphäre an dem kleinen Campus, sie gilt als familiär. Professoren und Studenten kennen sich, stehen in persönlicher Interaktion, es wird viel Wert auf eine individuelle Betreuung der Studierenden gelegt. Bei Fragen und Anregungen können die Lehrkräfte direkt angesprochen werden. Terminvereinbarungen und Online-Bewerbungen sind auf der Homepage www.hs-bochum.de möglich.