Studierende am Campus Heiligenhaus laufen für guten Zweck

Beim Bürgerwald in Heiligenhaus packen alle mit an.

Heiligenhaus. Zwei Wochen lang können Läufer die Studierenden am Heiligenhauser Campus beim Charity-Run für den Bürgerwald unterstützen.

Laufen für den guten Zweck - das können Jogger, Walker und Spaziergänger in Heiligenhaus vom 18. Januar bis zum 31. Januar. Organisiert wird der Charity-Run zugunsten des Umweltbildungszentrums von Studierenden der Hochschule Bochum.

Die Einnahmen sollen helfen, , denn für das langfristige, im vergangenen Herbst in die Pflanzphase gegangene Projekt, werden fortlaufend Gelder für die Anschaffung neuer Bäume benötigt. Um das Projekt zu unterstützen, haben sich die Teilnehmer des Kurses Projektmanagement von Professor Dorothee Feldmüller das Konzept für den Spendenlauf überlegt, ganz nach dem Motto "Jeder Schritt zählt" kann gejoggt oder auch gelaufen werden. Anmelden können sich sowohl Läufer als auch Sponsoren, die pro gelaufenen zehn Kilometern oder auch einen Festbetrag spenden können, auf

www.hochschule-bochum.de/die-bo/hochschule/campus-velbert-heiligenhaus/charity-run-2021/.

Eine App ist nötig für die Teilnahme

Alles, was die Teilnehmer benötigen, ist eine Smartwatch oder ein Smartphone, um die Laufstrecke aufzuzeichnen, auf der Homepage der Hochschule findet sich eine detaillierte Anleitung am Beispiel der App "Laufen und joggen" von Zeopoxa, wie das funktionieren kann. Ist der Lauf beendet, schicken die Läufer einen Screenshot der Daten an charity-run@hs-bochum.de.

Es ist natürlich möglich, mehrere Läufe während des Wertungszeitraums in die Wertung einfließen zu lassen. Wer möchte, kann sich außerdem in eine Ranking-Liste aufnehmen lassen, in der die Teilnehmer in Altersgruppen unterteilt werden. Nach Abschluss des Spendenlaufs erhalten alle Teilnehmer eine persönliche Urkunde.