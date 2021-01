Tierheim Velbert/Heiligenhaus freut sich über Futterspenden

Guido M. Schmitz, Präsident vom Düsseldorfer "Club of Deducation" (Mitte) zeigt die Palette, die für das Tierheim Velbert/Heiligenhaus bestimmt ist. Ilka Nofz, Vorsitzende des Tierschutzvereins (vorne), und ihr Stellvertreter Olaf Owerdieck freuen sich sehr.

Heiligenhaus Gerade in Coronazeiten ist das Tierheim Velbert/Heiligenhaus auf Spenden angewiesen. Jetzt wurde es besonders großzügig bedacht.

Heiligenhaus.Es ist eisig und windig an diesem Samstagnachmittag in Krefeld. Doch die Anwesenden nehmen das ungemütliche Wetter gerne in Kauf, schließlich geht es um eine richtig gute und wichtige Aktion.

Hier und heute werden am Tierheim Krefeld vier nordrhein-westfälischen Tierschutzvereinen großzügige Futter- und Sachspenden im Wert von insgesamt 25.000 Euro überreicht, darunter wurden, neben Krefeld, auch das Tierheim Duisburg, das Tierheim Hilden bedacht.

Viele treue Spender

"Wir haben generell unglaublich treue Spender"; freut sich Olaf Owerdieck vom Vorstand des Tierschutzvereins Velbert/Heiligenhaus, der gemeinsam seiner Frau und mit der Vorsitzenden Ilka Nofz nach Krefeld gekommen ist, "wir finden fast täglich vor dem Tierheimtor Spenden, alle Wünsche an unseren insgesamt acht Wunschbäumen vor Weihnachten werden immer erfüllt, das macht uns sehr glücklich. Aber, wir sind gerade in diesen Zeiten, in denen die großen Veranstaltungen wie etwa unser beliebtes Sommerfest ausfallen müssen, besonders auf Unterstützung von außen angewiesen und freuen uns daher unglaublich über diese wahnsinnig große Futterspende".

Vier Paletten Futterspenden

Der 7,5 Tonner mit den vier Paletten Futterspenden (je rund 450 Kilo) erreicht ein wenig verspätet das Ziel, umso herzlicher aber begrüßt Guido M. Schmitz, Gründer und Vorsitzender aus Düsseldorf, die anwesenden Vertreter der vier bedachten Organisationen und hat auch gleich noch eine Überraschung: Für alle gibt es kostenlose Corona-Schnelltests, um sicherzugehen, dass das so gut gemeinte Treffen keine schwerwiegenden Folgen hat.

Und obwohl alle Tests negativ ausfallen, bleiben die Masken auf, der Anstand gewahrt, als Guido M. Schmitz die LKW-Rampe öffnet und so einen ersten Blick auf die große Menge an Futterspenden möglich macht: 25-Kilo Säcke mit hochwertigem Hundetrockenfutter, Dörrfleisch, Kaustangen, Katzenfutterdosen mit hohem Fleischanteil, Spielzeug, Decken, Kuschelkörbchen.

Engagement der Tierheime hat überzeugt

In den angrenzenden Zwingern des Krefelder Tierheims springen aufgeregt rund 15 junge, freundliche Huskys an den Gittern hoch, Hunde aus einer Sicherstellung, vier konnten bereits vermittelt werden. "Alle 130 Tierheime in NRW brauchen Unterstützung", beginnt Guido M. Schmitz seine kurze Ansprache, "bei der Entscheidung, wer von uns bedacht wird, hat uns letztlich das große Engagement dieser vier im Landestierschutzverband NRW organisierten Tierheime überzeugt."

Engagement braucht keine Worte, sondern Taten

Der Club of Deducation ist eine internationale Vereinigung Höchstbegabter, die gezielt Talente, Erfinder und extrem begabte Menschen fördert, sich aber auch den Bereichen Umwelt und Tierschutz annimmt. Nach dem Motto "Engagement braucht keine Worte, sondern Taten" möchte der Club, der von Guido M. Schmitz 2012 gegründet wurde, sein Handeln nicht als Imagegewinn verstehen.

Jährlicher Pet-Day geplant

"Wenn ich reich bin, brauche ich keine fünf Autos, sondern ich habe die Verpflichtung mich für ärmere und schwächere zu engagieren, dazu gehören auch die Tiere", sagt Schmitz, "daher soll dies auch keine einmalige Aktion sein, sondern wir planen gemeinsam mit dem Landestierschutzverband künftig einen jährlichen Pet-Day, um an diesem Tag gezielt auf die Notwendigkeit und Unterstützung der Tierheime hinzuweisen. Und wir hoffen, dass dies bereits 2021 möglich sein wird." +++Hier gibt es den Newsletter für Heiligenhaus+++