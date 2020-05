Trotz Corona: Heiligenhaus sagt weiterhin Ja

Selbst Corona und die damit verbundenen Einschränkungen halten die Heiligenhauser offensichtlich nicht vom Heiraten ab: Insgesamt 16 Ehen wurden seit Beginn des Lockdowns am 17. März im Trauzimmer im Rathaus geschlossen. „Wir hatten im gesamten Zeitraums gerade mal fünf oder sechs Paare, die ihren Termin lieber verschieben wollten“, erklärt Standesbeamtin Resi Saar, „und wir haben sogar teilweise noch Trauungen für Wuppertal übernommen, weil dort Standesämter komplett geschlossen geblieben sind.“

13 Paare haben während des Lockdowns in Heiligenhaus geheiratet

Bis zum 11. Mai durften bei den Eheschließungen nur fünf Personen anwesend sein: Das Brautpaar, zwei Trauzeugen und der Standesbeamte, alleine in dieser Zeit gaben sich 13 Paare das Ja-Wort. „Das war natürlich erstmal komisch“, erinnert sich Resi Saar, „aber es hat sich in keiner Weise auf die Trauungszeremonie ausgewirkt. Natürlich sind wir in den Reden schon mal auf die besondere Situation eingegangen, ansonsten gab es keine Unterscheide. Die Stimmung war schön und die meisten Paare haben uns erzählt, dass sie ihre große Familienfeier später nachholen werden.“

Wer möchte, kann seit Anfang des Jahres auch unter freiem Himmel in Heiligenhaus heiraten – auf dem Gelände des Waldhotels. Foto: Hans Blossey

Seit dem 11. Mai dürfen nun wieder mehr Personen anwesend sein, jedoch müssen diese einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. „Wir haben das Glück, dass wir einen sehr großen Trausaal haben, so dass dort 14 bis 18 Stühle hineinpassen“, informiert Resi Saar: Und auch die erst kürzlich beschlossene Möglichkeit, sich ab sofort auch auf dem Gelände des Waldhotels das Ja-Wort zu geben, besteht nun wieder. „Da ist es so, dass unterm freien Himmel nur auf Abstand geachtet werden muss und es dann keine zahlenmäßige Personenbegrenzung gibt. Sollte es aber regnen, so dürfen maximal zehn Personen in den Pavillon“.

Urkunden bleiben gültig

Die wenigen Paare, die ihren Termin verschoben haben, wollen erst einmal abwarten, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt. Zeitdruck haben sie nicht, zumindest nicht vonseiten des Standesamtes: „Normalerweise ist eine Anmeldung zur Hochzeit ein halbes Jahr gültig, danach müssen alle Urkunden neu eingereicht werden, um die Aktualität zu wahren. In diesen Zeiten verzichten wir darauf, wir wissen ja alle nicht, wann sich alles normalisiert.“

Normalerweise heiraten in Heiligenhaus etwa 10-12 Paare pro Monat standesamtlich. Mittlerweile gibt es vier öffentliche Trauorte: Das Rathaus, das Museum Abtsküche,und seit Anfang dieses Jahres das Waldhotel. Stefan Kondring, Leiter des Bürgerbüros, betont aber, dass man für weitere schöne Trauortmöglichkeiten stets offen sei. Das könne auch gerne der eigene Garten sein, so Kondring.