Trotz Corona: Ostergeschenke gibt es auch in Heiligenhaus

Heiligenhaus. In Coronazeiten müssen auch Heiligenhauser Einzelhändler neue Wege gehen. Edelgard Kotthaus etwa bietet trotz Ladenschließung Ostergeschenke an.

Es ist die Zeit der Veränderungen, der Neuerungen, der Innovationen. Das gilt zuhause, aber auch und vor allem im geschäftlichen Bereich. So auch in der Buchhandlung „Bücher und mehr“ von Edelgard Kotthaus und Nina Heppner, in die nun keine Kunden mehr kommen können, um vor Ort nach neuem Lesestoff zu suchen. „Unser Geschäft läuft jetzt hauptsächlich über unseren Online-Shop“, erklärt Edelgard Kotthaus, „von dort können sich alle Kunden die gewünschten Bücher kostenfrei nach Hause liefern lassen“.

Bestellte Ware wird teilweise persönlich ausgeliefert

Derzeit wird viel telefoniert: Edelgard Kotthaus berät gerne ihre Kunden oder vereinbart Liefertermine nach Hause. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Ausschließlich nach Hause - denn auch die Abholung im Laden ist nicht gestattet. Kotthaus selbst ist dennoch die ganze Zeit im Geschäft und telefoniert viel: Mit Kunden, die Details zum Bestellvorgang wissen möchten und mit solchen, die auf das zweite neue Standbein der Buchhändlerin zurückgreifen - die Auslieferung. „Das geht bei Dingen, die wir im Laden vorrätig haben und die es nicht im Online-Shop gibt“ so Edelgard Kotthaus. „Bei den Tonies zum Beispiel, aber auch bei Schleichfiguren, Plüschtieren und Spielen.“

Lösungen für die Mitarbeiterinnen

Zwei bis dreimal pro Woche belädt sie ihren Bus mit den bestellten Spielen, Büchern oder Spielsachen und fährt abends durch Heiligenhaus, meist zwischen acht und zehn Stationen. „Die Empfänger freuen sich“, freut sich auch Kotthaus, die trotzdem Soforthilfe beantragt hat. Denn auch wenn das Online-Geschäft jetzt am Tag soviel Bestellungen aufweist wie sonst in zwei Wochen und sie den Heiligenhausern für ihren Einsatz für den lokalen Handel sehr dankbar ist, „die Einbußen sind erheblich, einschneidend.“ Für die Mitarbeiterinnen haben sich bis jetzt Lösungen gefunden: Eine nimmt ihren Resturlaub, die andere kommt vier halbe Tage, um Rücksendungen auf den Weg zu bringen.

Geschenkideen gibt es in den Auslagen

Was ihr am meisten helfen würde? „Wenn die, die zu Ostern noch nach Geschenken suchen, sich Spielsachen aus dem Laden aussuchen würden“ - so hofft es die Ladeninhaberin inständig. Einiges steht in den Schaufenstern, wenn doch mal zufällig jemand an der Buchhandlung vorbeigeht, ansonsten ist Kotthaus zu den normalen Öffnungszeiten unter Telefon 02056/6382 erreichbar, um Fragen nach Verfügbarem zu beantworten.