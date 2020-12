Mit solchen "Polenböllern" ist augenscheinlich der Zigarettenautomat an der Höseler Straße gesprengt worden

Kriminalität Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Heiligenhaus

Heiligenhaus Am frühen Samstagmorgen ist ein Anwohner der Höseler Straße von einem Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Ursache war eine Sprengung.

HeiligenhausUnbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen, 26. Dezember, einen Zigarettenautomaten an der Höseler Straße gesprengt und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Lauter Knall riss Anwohner aus dem Schlaf

Ein Anwohner war gegen 4.40 Uhr durch einen lauten Knall aus den Schlaf gerissen worden. Als er daraufhin aus dem Fenster schaute, entdeckte er den vor der Hausnummer 138 demolierten Automaten und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter unerkannt verschwinden.

Polizei erbittet Hinweise zu "Polenböllern"

Bei ersten Ermittlungen an dem demolierten Zigarettenautomaten stellten die

Beamten mehrere bereits explodierte verbotene pyrotechnische Sprengkörper - so genannte "Polenböller" - im direkten Umfeld des Automaten fest. Daher geht die Polizei davon aus, dass ein solcher Böller auch zum Aufsprengen des Automaten genutzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt zudem, wer in den vergangenen Tagen Personen beobachtet hat, die mit solchen "Polenböllern" hantiert haben. Hinweise erbittet die Polizei Heiligenhaus unter 02056/6150. Mehr Informationen aus Heiligenhaus gibt es hier.