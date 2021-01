Heiligenhaus: Kerstin Griese setzt Hoffnung in Impfungen

Kerstin Griese, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mettmann II, hat sich (in Begleitung von Landrat Thomas Hendele) das Impfzentrum in Erkrath angeschaut.

Heiligenhaus Die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese glaubt, dass der Lockdown noch fortgesetzt werden muss. Impfungen seien der Lichtblick.

Kerstin Griese (SPD) hat sich bei ihrem Besuch im Impfzentrum für den Kreis Mettmann klar positioniert: Sie setze sehr große Hoffungen in die jetzt beginnenden Impfungen gegen das Corona-Virus, betonte sie in Erkrath. Dort wurde das für die Bürger aller Kreisstädte zuständige Imfzentrum in dem Gebäude eines IT-Dienstleisters eingerichtet, dessen rund 800 Mitarbeiter sich derzeit im Home Office befinden. Zudem bedankte sich die Bundestagsabgeordnete und parlamentatrische Staatssekretärin für die große Leistung der mit der gesamten Impfkamapgne befassten Mitarbeiter und Miarbeiterinnen.

Impfzentrum startet vermutlich im Februar

rechnet damit, dass das Impfzentrum noch im Februar seine Arbeit wird aufnehmen können, wenn dann genügend Impfstoff vorhanden ist. Zurzeit würden alle Impfdosen direkt in die Alten- und Pflegeheime geliefert, erläuterte er das Vorgehen während des Treffens mit Kerstin Griese. Auch die Einrichtungen der Behindertenhilfe, beispielsweise der Lebenshilfe in Ratingen und der Bergischen Diakonie in Wülfrath gehörten dazu. „Das ist eine gute Entscheidung, denn die Menschen mit einer geistigen Behinderung sind eine besonders gefährdete Gruppe“, so Kerstin Griese.

"Impfen ist unser Lichtblick"

„Der harte Lockdown musste jetzt sein, er muss wahrscheinlich auch noch eine Weile durchgehalten werden – und dann impfen, impfen, impfen. Impfen ist unser Lichtblick“, sagte die 54-jährige SPD-Abgeordnete. „Im Moment werden die angekündigten Impfstoffmengen tatsächlich geliefert, jetzt kommt es darauf an, dass die Länder sie verteilen.“

Erkrather Standort für alle gut erreichbar

Hendele verteidigte die Entscheidung, „Der Standort kann nicht in Ratingen sein“, konterte er die Kritik aus der größten Stadt des Kreises. „Von Monheim nach Ratingen ist die Entfernung unzumutbar.“ Sieben Impfstraßen können in dem vom Kreis angemieteten Gebäudes in Mettmann betrieben werden. Der Lansdrat lobte zudem die moderne Einrichtung des Hauses mit Breitbandanschlüssen und Sicherheitstechnik.