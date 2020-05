Veränderte Erweiterungspläne für Flughafen liegen aus

Unmittelbar vom Fluglärm betroffen, wie die Bewohner dieses Hauses in Düsseldorf, ist Heiligenhaus nicht. Trotzdem machen sich die Auswirkungen des Flugverkehrs auch in Heljens bemerkbar

Heiligenhaus/Düsseldorf. Seit 2015 möchte sich der Flughafen Düsseldorf vergrößern, doch es gab zahlreiche Einwände, auch aus den umliegenden Städten wie Heiligenhaus.

Bereits seit 2015 kämpft die Flughafen Düsseldorf GmbH um die Erteilung eines Planfeststellungsverfahrens, das unter anderem die Vergrößerung und tiefbauliche Änderungen der Flughafenanlage zulässt. Damit einher würde auch eine Erhöhung der Anzahl von Flügen in nachfragestarken Tageszeiten gehen. Nachdem es vielfältige Einwände von Behörden, Vereinigungen und einzelnen Personen, unter anderem aus Umweltverträglichkeits- und Fluglärmaspekten heraus, gegeben hatte, hat die Antragsstellerin die Pläne erneut entsprechend angepasst.

Pläne liegen in 13 Städten aus

Diese liegen nun in insgesamt 13 Städten zur Einsicht aus, darunter auch in Heiligenhaus. Ab sofort kann sich jeder interessierte Bürger bis einschließlich Freitag, 12. Juni, bei der Stadtverwaltung, Geschäftsbereich II, Fachbereich II.1 – Stadtentwicklung – im Rathaus-Neubau. 2. Obergeschoss, über die Pläne zu folgenden Dienstzeiten informieren: montags und dienstags: 08.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, mittwochs: 08.30 - 12.30 Uhr, donnerstags: 08.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr und freitags. Aufgrund der derzeitigen Situation ist eine Einsichtnahme allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02056/13-288 oder per E-Mail auf stadtentwicklung@heiligenhaus möglich. Die Unterlagen sind ebenfalls im Internet über den folgenden Link einsehbar: http://www.vm.nrw.de/. Einwände gegen die Pläne können schriftlich unter Angabe des Aktenzeichens PFD DUS bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 oder bei der Stadt Heiligenhaus eingereicht werden.