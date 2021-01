Weitere Einsätze in Heiligenhaus aufgrund von Schneebruch

Heiligenhaus. Die Technischen Betriebe Heiligenhaus haben noch eine Weile zu tun mit Gefahrenbäumen, die mit der Schneelast zu kämpfen haben.

Viel Schnee fiel am Sonntagmorgen - zu viel für viele Bäume. Nachdem die Feuerwehr sowie die Technischen Betriebe viele Einsätze noch am Tag selber hatten, werden die Technischen Betriebe noch die ganze Woche über mit weiteren Arbeiten beschäftigt sein. Teilweise Sperrungen gibt es auf dem Panoramaradweg.

TB-Chef Rolf-Peter Dixken kann stolz auf seine Mannschaft sein. "18 Leute waren am Sonntag im Einsatz und haben sich den Wetterbedingungen gestellt", berichtet er im Nachgang. So sorgte der Winterdienst dafür, dass die Heiligenhauser recht gut durch den teilweise 20 Zentimeter hohen Schnee mit ihrem Auto kamen, ohne zu schliddern. Teilweise werde noch mit Salz gestreut, so Dixken, "aber nur an Stellen, an denen andere Lösungen nicht machbar sind." Hier habe die Stadt aber in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen "und in moderne Streutechnik investiert", berichtet Dixken - im Sinne des Umweltschutzes.

Auch beim Thema Gefahrenbäume wird es für die Technischen Betriebe noch einiges zu tun geben. "Ich denke, dass wir mindestens noch die ganze Woche über mit Schäden und deren Beseitigung zu tun haben werden", so Dixken. Unter anderem ist entlang des Panoramaradwegs einiges zu tun. Einige Stellen sind derzeit gesperrt, "an anderen Stellen haben wir bereits gearbeitet, da liegt nun noch das Holz, dass abtransportiert oder gehäckselt werden muss." Aber auch an anderen Stellen im Stadtgebiet werden auch weiterhin Gefahrenbäume gemeldet, die nun nach und nach abgearbeitet werden.