Wie die Heiligenhauser Kirchen mit dem Lockdown umgehen

Heiligenhaus. Präsenzgottesdienste gibt es bei der Heiligenhauser katholischen Kirche. Die evangelische Gemeinde hat sich Alternativen überlegt.

Der Lockdown ist allgegenwärtig, auch die Kirchen müssen sich derzeit abseits der gewohnten Pfade Möglichkeiten ausdenken, die Gläubigen zu erreichen.

In der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenhaus finden aufgrund von Corona zur Zeit keine Präsenzgottesdienste statt, untätig sind die Pfarrerinnen und Mitarbeiter der Gemeinde aber keineswegs. Für jeden Sonntag wird anstatt des Präsenzgottesdienstes nämlich ab sofort ein alternatives Sonntagsangebot bereitgehalten. Am Sonntag, 17. Januar, liegt ab 10 Uhr eine "Andacht to go" zum Thema "Sehnsuchtsorte" an der Alten Kirche, Hauptstraße 206, und an der Dorfkirche, Isenbügeler Straße 25, bereit. Die Andacht kann auch auf www.evkheiligenhaus.ekir.de/ runtergeladen werden, ebenso das Lied zur Andacht zum Mitsingen.

Digitaler Gottesdienst wird angeboten

Gemeindemitglieder, die über keinen Zugang zum Internet verfügen und auch das Haus nicht verlassen können oder wollen, um sich eine Andacht in den Kirchen abzuholen,können sich bei Pfarrerin Kirsten Düsterhöft unter 02056/9353724 melden: "Wir haben ein paar Austräger, die Interessierten die Predigt auch gerne in den Briefkasten werfen", so Düsterhöft. Am Sonntag, 24. Januar, wird ein digitaler Gottesdienst auf www.evkheiligenhaus.ekir.de bereitgestellt. Für den darauffolgenden Sonntag steht als Idee eine Telefonandacht im Raum, bei der eine lokale Nummer gewählt wird und dann eine Andacht ähnlich wie bei einem Anrufbeantworter abgehört werden kann - "das wäre gut geeignet auch für die Senioren, die kein digitales Endgerät besitzen und trotzdem die Stimme ihrer örtlichen Pfarrerin hören möchten", berichtet Kirsten Düsterhöft von den vielfältigen Planungen. Das Angebot einer To-go-Predigt wurde an Silvester bereits gut angenommen, 170 Tüten mit Predigt und einer kleinen Überraschung wurden abgeholt.

Präsenzgottesdienste nach Anmeldung

Bei den Katholiken finden an den nächsten Wochenenden Präsenzgottesdienste statt, und zwar am Sonntag, 17. Januar, um 9.30 Uhr in St. Ludgerus (Hl. Messe) und um 11.15 Uhr (Familienmesse) in St. Suitbertus. Am Sonntag, 24. Januar, findet zu den gleichen Uhrzeiten

jeweils die Heilige Messe statt. Eine Voranmeldung zum Gottesdienstbesuch ist im Pastoralbüro unter 02056/92952 -13 erforderlich, außerdem ist die Besucherzahl auf 30 Haushalte begrenzt

und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.

Ab sofort werden außerdem die samstäglichen Vorabendmessen per Video aufgenommen. Die aktuellen Aufnahmen können ab sonntags auf der Homepage aufgerufen werden. Damit soll allen Gemeindemitgliedern, die an den Präsenzgottesdiensten nicht teilnehmen können, die Verbundenheit mit derGemeinde gegeben werden. Weiterhin lädt der Pfarrgemeinderat insbesondere Berufstätige zur nächsten „After-Job-Messe“ am Mittwoch, 27. Januar, um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Suitbertus ein.