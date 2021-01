Wie die Heiligenhauser Schüler an ihr Zeugnis kommen

Heiligenhaus. In der Pandemie ist alles anders. So auch die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Die sind für einige wichtig, wie für die Schulanmeldung.

Ende Januar gibt es die Halbjahreszeugnisse, doch in diesem Jahr gestaltet sich auch hier aufgrund von Corona alles etwas anders. Wie es an den einzelnen Schulen abläuft.

In der Grundschule St. Suitbertus kommen die Zeugnisse der Dritt- und Viertklässler auf dem Postweg. Die Zeugnisse werden am Dienstag, 26. Januar, als Kopie in die Post gegeben, damit sie pünktlich bei den Schülerinnen ankommen. "Besonders wichtig ist das für die Viertklässler, die auch ihren Anmeldeschein für die weiterführenden Schulen erhalten, denn die ersten Anmeldetermine sind schon am Freitag", erklärt Schulleiterin Birgitta Posberg. Sollte ein Brief wider Erwarten nicht pünktlich ankommen, gibt es für Notfälle die Möglichkeit einer Abholung der Original-Zeugnisse an der Schule.

Termin zur Abholung

Genauso wird in Hetterscheidt an der Tersteegen-Grundschule vorgegangen, an der Regenbogenschule und der Grundschule Schulstraße haben die Eltern dagegen einen Termin zur Abholung der Zeugnisse bekommen. Die Clarenbach-Grundschule in Isenbügel nutzt beide Möglichkeiten: "Die Drittklässler bekommen ihr Zeugnis in Kopie zugesendet, die Viertklässler holen ihre an der Schule am Fenster eines Klassenraums ab", so Schulleiterin Manon Hoch. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle Anmeldescheine ihr Ziel erreichen.

An den weiterführenden Schulen werden die Zeugnisse ebenfalls auf unterschiedliche Art und Weise ausgegeben. "Für die Sekundarstufe I werden die Zeugnisse am Donnerstag, 28. Januar, beziehungsweise am Freitag, 29. Januar, postalisch als Kopie versendet und das Original

wird ausgegeben, wenn wieder Präsenzunterricht stattfindet", erklärt Carmen Tiemann, Schulleiterin der Gesamtschule. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 bekommen nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung die Zeugnisse am 29. Januar per Mail. Auch hier

werden die Originale ausgegeben, wenn die Schüler wieder vor Ort unterrichtet werden.

Ausgabe aus den Fenstern

Am Immanuel-Kant-Gymnasium kommen die Schüler oder ihre Eltern am Freitag, 29. Januar, zur Schule und holen ihre Original-Zeugnisse dort ab. "Das geschieht zeitversetzt, in jeder Himmelsrichtung gibt es einen Klassenraum im Erdgeschoss, bei dem das Fenster geöffnet wird und aus denen dann die Zeugnisausgabe erfolgt", erläutert Schulleiterin Britta Berschick. "Morgens um 8 kommen als erstes die Fünfer dran, bis 11.45 Uhr ist alles erledigt." Ausdrücklich erwünscht ist auch, dass ein Elternteil mit den entsprechenden Vollmachten gleich mehrere Zeugnisse in Empfang nimmt, grundsätzlich ist nur ein Familienmitglied vor Ort erlaubt.