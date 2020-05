Zeugen informieren über betrunkenen Autofahrer

Ein 48-jähriger betrunkener Autofahrer ist am Dienstagmorgen, 5. Mai um 6.30 Uhr, mehreren Zeugen aufgefallen, nachdem er an einer Tankstelle an der Pinner Straße trotz mehrfacher Aufforderung weder seine Musik leiser drehte, noch seiner Schutzmaskenpflicht nachgekommen war. Als er anschließend an einer roten Ampel eine Vollbremsung machte und schließlich mit durchdrehenden Reifen Richtung Velbert weiterfuhr, informierten Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten durch Angabe des Nummernschildes die Halteranschrift des grauen VW Polos ermitteln und trafen dort dann wenig später den betrunkenen Fahrer an. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Promillewert von 0,94 (0,47 mg/l). Der Velberter wurde mit zur Wache genommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.