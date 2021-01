Zeugnistelefon soll Heiligenhauser Schülern Trost spenden

Am Freitag gibt es die Zeugnisse an weiterführenden Schulen, an den Grundschulen gab es sie bereits.

Heiligenhaus. Am Freitag ist es wieder soweit: Die Halbjahreszeugnisse werden verteilt. Die Bezirksregierung richtet eine Hotline zur Beratung ein.

Auch wenn im zurückliegenden Schulhalbjahr vieles nicht so war wie sonst, eines bleibe, teilt die Bezirksregierung Düsseldorf mit: Anlässlich der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an weiterführenden Schulen am Freitag, 29. Januar, bietet sie ‒ neben den Sorgentelefonen von Städten und sozialen Einrichtungen ‒ wieder das Zeugnis-Telefon an.

Service an drei Tagen

Dort können Eltern sowie Schülerinnen und Schüler vor allem rechtliche Fragen klären, zum Beispiel, wenn sie die Notengebung für ungerecht halten oder Fragen zur weiteren Schullaufbahn haben. Das Zeugnistelefon zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschafts-schule sowie Berufskolleg ist unter 0211 / 475 - 4002 an folgenden Tagen erreichbar: Freitag, 29. Januar, Montag, 1. Februar, Dienstag, 1. Februar, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

In den Grundschulen hat die Ausgabe der Zeugnisse bereits Anfang der Woche begonnen. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den jeweiligen Schulämtern der zehn kreisfreien Städte sowie der fünf Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf eingerichtet. Im Kreis Mettmann lautet die Nummer 02104 / 99-0. Von diesen zentralen Rufnummern werden eingehende Anfragen an Ansprechpersonen weitervermittelt, die Auskünfte zu Zeugnisfragen geben können.