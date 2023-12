Helge Schneider: Noch Restkarten für Torero-Show in Mülheim

Helge Schneider gibt bei drei Auftritten in der Mülheimer Stadthalle den Torero. Karten für die Dezember-Termine gibt es bereits zu kaufen.

Mülheim. Helge Schneider, der Mülheimer, tritt in Kürze in seinem Mülheimer Wohnzimmer auf. Kurz vor Weihnachten zeigt er in der Stadthalle, was er kann.

Der letzte Torero aus Mülheim – Helge Schneider – will sein ganz privates Weihnachtsfest mit den Menschen aus seiner Heimatstadt feiern. Nach vielen Jahren kehrt er zurück in sein „Wohnzimmer“, er tritt in der Stadthalle auf. Schon jetzt wünscht er vorausschauend „Feliz Navidad“.

Wer mit ihm feiern will, sollte sich folgende Termine vormerken beziehungsweise gleich Karten kaufen: Dienstag, 19. Dezember, Mittwoch, 20. Dezember, sowie Donnerstag, 21. Dezember. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Mülheimer spielt diverse Instrumente, kurios wird es auch

Helge Schneider hat eine neue Schallplatte herausgebracht – „Torero“. Mit acht Stücken zaubere er sich zurück ins Musikgeschehen und knüpfe an seine großen Erfolge nahtlos an, schreibt sein Management. Acht neue Songs sind auf dem Tonträger zu hören. Der Vollblutmusiker, übrigens in Heißen aufgewachsen, hat sie zusammen mit dem Flamenco-Gitarristen Sandro aufgenommen und dabei viele verschiedene Instrumente selbst eingespielt.

In seiner neuen Show „Der letzte Torero“ singt, tanzt, trommelt, trompetet der „anerkannte Mega-Star“ (so heißt es auf der Website), er spielt Klavier und Saxophon und „xylophoniert sich in die Herzen vieler Menschen“. Und: Helge wäre nicht Helge, wenn es nicht auch irgendwie kurios würde.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.reservix.de und www.eventim.de und auf der Hompage von Helge unter helge-schneider.de.

