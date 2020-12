10.000 Euro, die als Spende von Herzen kommen

Hemer. Das Hemeraner Unternehmen Verfuß spendet je 5000 Euro an die Hemeraner Initiative Iss mit und an die Kölner Tafel.

Schenken mit Herz, das ist der heimischen Firma Verfuß gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, ein besonderes Anliegen. Das Unternehmen ist sich sicher, dass 2020 als Jahr der Pandemie in Erinnerung bleiben wird. Nichts hat in den vergangenen Jahrzehnten unsere Gesellschaft und das Wirtschaftsleben so beeinträchtigt, wie diese neuartige Situation. „Wir sind total dankbar, dass es bei uns so gut läuft“, so Firmen-Inhaber Georg Verfuß.

Bauwirtschaft in der Krise wenig betroffen

Die Bauwirtschaft sei im Allgemeinen und Verfuß im Speziellen bisher wirtschaftlich wenig betroffen von den Ausmaßen der Pandemie gewesen. Darum war es ein Herzensanliegen, Menschen zu unterstützen, die es in dieser Zeit besonders schwer haben. Das heimische Bauunternehmen spendete an seinen beiden Hauptstandorten, Hemer und Köln, für soziale Projekte. In der Felsenmeerstadt konnte sich der Verein Iss mit im Bau-Innovationsforum bei der Spendenübergabe am Mittwochmittag über 5000 Euro freuen.

In der Rheinmetropole Köln, wo Verfuß ebenfalls eine Niederlassung hat, ist es die Kölner Tafel, die 5000 Euro entgegennehmen kann. Bei der Spendenübergabe dankte Georg Verfuß der ersten Vorsitzenden Steffi Zeiske stellvertretend für das Engagement von Iss mit.

Bietet der Verein doch Personen mit geringem Einkommen oder kleiner Rente sowie Menschen, die auf soziale Leistungen angewiesen sind, regelmäßig einen Mittagstisch an. Auf üppige Präsente wurde im Hause Verfuß dieses Jahr verzichtet und lieber die großzügige Weihnachtsspende getätigt. Bei Iss mit kommt sie willkommen. Der Mittagstisch von Iss mit muss momentan aufgrund des erneuten Lock-Downs pausieren. Gerne hätte das ehrenamtliche Team seine Gäste zu Weihnachten mit einem Menü verwöhnt. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die Gäste erhielten alle Weihnachtsgrüße versehen mit einem Einkaufsgutschein, so können sie sich selbst zu den Festtagen etwas gönnen. Die 5000 Euro werden beim Mittagstisch eingesetzt, um den Gästen Extras zukommen zu lassen. Natürlich hoffen alle Beteiligten, dass es nach dem Lockdown schnell wieder weitergeht.

Die Spendenübergabe im Familienunternehmen nutzte Christiane Verfuß, um gleich eine weitere Spende an Iss mit weiterzugeben. Vor dem Lockdown im Frühjahr war in der Pfarrgemeinde Christkönig das traditionelle Fastenessen veranstaltet worden. Eifrig waren dabei Spenden für Iss mit gesammelt worden. Nun konnte die Unternehmergattin endlich die zusammengekommenen 750 Euro überreichen.