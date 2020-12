10 Millionen stopfen Loch durch Corona

Hemer. Corona bringt den städtischen Haushaltsplan durcheinander: Für 2020 fehlen Millioneneinnahmen an Gewerbesteuern, die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie und der wirtschaftlichen Auswirkungen erschweren die Planungen für 2021.

Seit Monaten stehen den Kämmerern der Kommunen die Sorgenfalten im Gesicht, denn die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle treffen jeden Haushalt hart. So kündigte Hemers Kämmerer und Erster Beigeordneter Sven Frohwein bereits mehrfach an, dass Hemer eine Einnahmenlücke in Höhe von mindestens acht Millionen Euro drohe. Die größte Sorge für den Jahresabschluss 2020 hat das Land NRW der Stadt Hemer nun genommen: Etwas mehr als 10,2 Millionen Euro wird die Stadt Hemer aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz erhalten.

Haushalt 2021 wird amDienstag eingebracht

„Wir begrüßen die Zahlung sehr und werden die Summe im Jahresabschluss 2020 verarbeiten. Die coronabedingten Gewerbesteuereinbrüche werden dem städtischen Haushalt aber nicht nur 2020 enorm zusetzen, sondern auch in den kommenden Jahren“, hofft Frohwein auf weitere staatliche Hilfen. Sofern sich der Gewerbesteuerrückgang im Jahr 2020 nicht noch verschärft, werden überschüssige Mittel der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Finanzplanung für 2021 wird den Rat am kommenden Dienstag in seiner Weihnachtssitzung beschäftigen. Bürgermeister und Kämmerer bringen dann den Haushaltsplanentwurf ein (17 Uhr, Grohe-Forum).