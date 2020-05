100-jährige Tradition fällt zum Jubiläum aus

Schaut man in die Gesichter von Henning Marcks und Uwe Rademski, blickt man in traurige. Der erste Vorsitzende des MGV Brockhausen und der Kassierer sind sichtlich enttäuscht, dass das traditionelle Pfingstsingen abgesagt werden musste – aber die Corona-Krise hat den Sängern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Absage ist besonders schade, hätte diesmal doch die 100. Auflage des Pfingstsingen stattfinden sollen.

1920 wurde das Pfingstsingen in Hemers Osten zum ersten Mal veranstaltet. Damals zog es die Sangesbrüder am Pfingstsonntag in aller Herrgottsfrühe hinter dem Ehrenmal in die Lärchen. Von dort aus wurde der Gesang angestimmt und das Dorf damit erfreut. Schon damals gab es anschließend einen gemütlichen Ausklang mit Bockwürstchen. Über die Jahre wurde dann schließlich vom Pfingstsonntag auf den Pfingstsamstag gewechselt, weil die Sänger sonntags familiäre Verpflichtungen daheim zu Erfüllen hatten.

Ablauf des Pfingstsingens hatsich über die Jahre gewandelt

Beim 99. Pfingstsingen haben die Sangesbrüder das Dorf mit ihren Liedern noch erfreut. Die 100. Auflage wird verschoben. Foto: Annabell Jatzke

Wann genau dieser Wechsel vollzogen wurde, ist in der Historie nicht ersichtlich. Henning Marcks, der im nächsten Jahr bereits seit vier Jahrzehnten im MGV Brockhausen singt, kennt es aber selbst nicht anders als samstags. Der Ablauf des Pfingstsingens hat sich über die Jahre hinweg wenig verändert. Vom einstigen Vereinslokal aus zogen die Sänger mit Volksliedern und moderner Chormusik im Gepäck eine Runde durchs Dorf, um so für den Chorgesang Werbung zu machen und die Brockhauser zu erfreuen: Klusensteiner Weg, Wendeplatte und Waldfestwiese waren dabei die Stationen. Außerdem nicht zu vergessen ist das Ehrenmal. Auch dort hielten die Sangesbrüder an, um inne zu halten und ein Liedchen zu singen. Traditionell war früher auch der Besuch der Gaststätte „Märchenwald“. Dort wurde das eine oder andere Getränk verzehrt, finanziert durch die Geldspenden, die man zuvor auf der Runde durchs Dorf im Gegenzug für das Ständchen gesammelt hatte.

Trecker wurde eine Woche vorher vorbereitet

Legendär ist auch der Trecker, der die Sänger beim Pfingstsingen begleitete. Der ehemalige, mittlerweile verstorbene Sangesbruder Friedrich Sprenger begann immer eine Woche vor dem eigentlichen Pfingstsingen mit den Vorbereitungen am Gefährt. Bei schlechtem Wetter hatte der geschmückte Anhänger sogar ein Dach. Viele tolle Begegnungen sind Marcks und Rademski aus den vergangenen Jahren in Erinnerung geblieben. Vielerorts wurden die Sangesbruder mit Bier, Schnaps, Schnittchen, Frikadellen aber auch Geldspenden für ihren Gesang entlohnt.

Sangesbrüder wollten eigentlich einen ausgeben

In diesem Jahr war zum Jubiläum etwas Besonderes geplant. „Dann fing im März Corona an“, so Marcks, „Eigentlich wollten wir den Spendern der vergangenen Jahre einmal zum Dank für die Treue einen ausgeben.“ Aufgehoben ist beim MGV Brockhausen aber gewiss nicht aufgeschoben. So hofft der Verein, der derzeit 21 aktive Sänger hat, bald wieder den Probenbetrieb aufnehmen zu können, sobald es die Lockerungen zulassen. „Wir sind recht traurig darüber, dass momentan alles ruht“, sind sich Marcks und Rademski einig. Alle hoffen, dass der Verein die Krise übersteht. „Viele Chöre werden daran zugrunde gehen“, ist sich Marcks sicher. Und berichtet von einem Telefonat mit dem Ehrenvorsitzenden Heiner Ullrich, der auch in Sorge ist, ob der MGV Brockhausen die Krise übersteht.

Um die Gemeinschaft unter den Sangesbrüdern und das Durchhaltevermögen zu stärken, ist sobald wie möglich ein geselliger Grillabend geplant, sofern sich dies mit den Schutzmaßnahmen vereinbaren lässt. Selbstverständlich versteht der Vorstand die Ängste der Mitglieder, die ein hohes Durchschnittsalter haben. Einerseits zählt ein Großteil der Chormitglieder zu der Risikogruppe. Andererseits besteht die Gefahr, dass den älteren Stimmen die lange Gesangspause schadet. Schließlich nimmt mit dem Alter die Kraft und das Volumen der Stimme ab. Und das will ja niemand – wenn 2021 das Jubiläum nachgeholt wird.