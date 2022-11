Mitglieder vom Werkschor Auerweg und Müller Johannes Alberts übergeben 1000 Euro an die CariTasche.

Spende Werkschor Auerweg: 1000-Euro-Spende an CariTasche in Hemer

Hemer. Auch die Cari-Tasche muss Energie sparen, aber die Kunden wollen versorgt werden. Das plant die Iserlohner Tafel mit einer 1000-Euro-Spende.

Energiesparen ist auch bei der CariTasche angesagt. Die ehrenamtlich geführten Tafeln in Iserlohn, Hemer und Letmathe, die sich über Spenden finanzieren, haben in der gegenwärtigen Krise ohnehin mit größeren Herausforderungen und deutlich mehr Kunden zu kämpfen – davongaloppierende Ausgaben für Strom können sie da nicht gebrauchen. Daher sollen neue LED-Beleuchtungsanlagen an allen drei Standorten der Iserlohner Tafeln für Linderung sorgen.

Erlös des Benefizkonzertes in Hemer aufgerundet

Mit dem Erlös aus dem Benefizkonzert des Werkschores Auerweg in der Sundwiger Mühle ist die CariTasche diesem Ziel wieder ein Stück nähergekommen: Auf runde 1000 Euro haben der Chor und Johannes Alberts, der sein Lager für das Konzert leergeräumt, gewienert und zur Verfügung gestellt hatte, den Erlös aus dem Karten- und Getränkeverkauf erhöht. Andrea Heuer-Zachau (li.), Julika Stock (2. v. re.) und Gunter Binder (mit seiner Tochter Frida) vom Werkschor Auerweg haben die Spende zusammen mit Johannes Alberts (Mitte) an Martina Busse (2. v. li.) und Iris Burchardt von der CariTasche an der Sundwiger Mühle übergeben.

