Hemer. 975 Menschen sind aktuell im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Über das Wochenende sind in Hemer 14 neue Fälle hinzugekommen, allerdings haben auch Personen das Virus überstanden und sind wieder gesund. So gibt es zurzeit in Hemer 87 Infizierte. Im Märkischen Kreis werden derzeit 67 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 23 Intensivpatienten in den Krankenhäusern müssen 18 beatmet werden.