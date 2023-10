15.000 Euro für Schwimmvereine in Hemer und Menden

Hemer. Zum Weltspartag überreichte die Sparkasse Märkisches Sauerland 15.000 Euro an die Schwimmvereine in Hemer und Menden.

Der Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern hat sich einer Studie zufolge seit 2017 verdoppelt. Während der Pandemie waren die Bäder geschlossen, jetzt sind die Kurse überfüllt. Der Bedarf ist groß, doch oft fehlt es an Schwimmlehrern und Schwimmzeiten. Damit Kinder weiter schwimmen lernen, unterstützt die Sparkasse Märkisches Sauerland die Schwimmvereine in Hemer und Menden mit insgesamt 15.000 Euro.

Am Weltspartag und auch bereits am Freitag gab es eine schöne Bescherung für die jüngsten Sparer, die ihr Sparschwein zum „Schlachten“ brachten und im Gegenzug das Huhn Elvira, ein Puzzlebuch oder eine Taschenlampe mit nach Hause nehmen konnten. „Sparen lohnt sich auch für die Erfüllung von Wünschen“, sagte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Dietmar Tacke. Ein Geldpolster auf dem Konto gebe zudem ein gutes Gefühl.

Verzicht auf Kalender zu Gunsten der Vereine

Für die erwachsenen Sparer verzichtet die Sparkasse seit einigen Jahren auf Kalender als Präsent und unterstützt mit der Aktion „Spenden statt Kalender“ gemeinnützige Einrichtungen in der Region. „Viele Menschen nutzen heute ihr Smartphone und ihr Tablet für die Terminverwaltung, so dass der Aufwand für die Kalenderverteilung nicht mehr im Verhältnis zur nachgefragten Ausgabemenge stand“, so Tacke. Stattdessen geht das eingesparte Geld direkt an gemeinnützige Einrichtungen. Damit verbunden ist auch ein besonderer Dank für das ehrenamtliche Engagement.

Spende für Ausstattung und Übungsleiter

Die stolze Summe von 15.000 Euro konnte diesmal in gleichen Teilen an die Schwimmvereine aus Hemer und Menden verteilt werden. Aus Hemer freuten sich Klaus-Peter Uhlmann vom Förderverein Schwimmen in Hemer, Sylke Nitschke von der DLRG sowie Heike Nitz-Röther und Jennifer Malke vom Schwimmverein über jeweils 2500 Euro. Mit dem Geld sollen die Übungsleiter unterstützt werden. Durch den Umzug des Hallenbades gibt es auch für die Ausstattung der Schwimmkurse und Gruppen noch einige Wünsche.

Aus Menden nahmen Ulrich Stolte vom Förderverein Leitmecke, Christoph Romberg von der DLRG sowie Petra Dallo und Julia Schilling für den Mendener Schwimmverein den Scheck entgegen.

