1500 erleben besondere Magie des Lichts

Hemer. Der elfte Lichtgarten im Sauerlandpark ist eröffnet. Schon am ersten Abend kamen knapp 1500 Besucher in den Park.

Der Lichtgarten ist seit Jahren ein Publikumsmagnet, und so hielt auch das ungemütliche Wetter knapp 1500 Menschen am Samstagabend nicht davon ab, in den Lichtzauber des Sauerlandparks einzutauchen. Mit der richtigen Kleidung am Körper waren Regentropfen und Wind schnell vergessen, und der Spaziergang durch den Park wurde zu einem wunderbaren visuellen Erlebnis.

Licht kann die Menschen verzaubern

Licht hat eine besondere Kraft, und wenn man mal vom Pragmatischen absieht, dass es bei Dunkelheit eben hell wird, kann Licht auch die Menschen verzaubern. Zum elften Mal findet der Stadtwerke Herbst-Lichtgarten statt, und die beiden Lichtkünstler Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld haben sich im Vorfeld lange den Kopf zerbrochen, was man den Gästen im Jahr 2020 anbieten kann. Auch wenn sich einige Sachen wiederholen, haben sie im kompletten Lichtkomplex nicht ihren Reiz verloren. Der illuminierte Jübergturm, der in den Vorjahren Autofahrern, die von der A 46 kamen, den Weg Richtung Sauerlandpark gewiesen hat, hält sich in diesem Jahr von seiner Leuchtkraft ein wenig zurück, aber ist trotzdem am Ende der bunten Himmelsleiter schön in Szene gesetzt.

Hydroschild ziehtalle in seinen Bann

Der Rundgang offenbart die Lichtkunst in voller Pracht: Allein der Start auf dem Himmelsspiegel macht Lust auf mehr: Das Hydroschild zieht alle in seinen Bann. Riesige Augen schauen die Gäste an, die sich alle daran versuchen, das perfekte Selfie hinzubekommen. Es haben sich dieses Jahr viele Tiere auf das Areal des Parks gewagt, die man sonst so nicht findet.

Giraffen, Haie und Schmetterlinge

Giraffen stehen mit langen Hälsen hinter dem Zaun, Schmetterlinge erinnern an den spannenden Beginn der Landesgartenschau mit Raudi Raupe und dessen Verwandlung zum bunten Schmetterling, Haie kreisen nicht im Wasser, sondern durch die ebenfalls illuminierten Bäume. Im Steinbruch wird es neblig, dort sorgen Lasereffekte für besondere Effekte.

Im gesamten Park werden Bäume in Szene gesetzt, und mit ihnen viele Gegenstände, die die Besucher beim Blick nach oben entdecken: Zum einen sind es schwebende Stühle, Spiralen oder auch gespannte Tücher, die von Lichtkegeln angestrahlt werden. Auch hängen überdimensionale Glühbirnen in den Bäumen.

Die Menge der 1500 Besucher im Park verläuft sich gut. Die Laufrichtung ist auf dem Parkgelände geregelt. Über die Zickzack-Wege geht es nach oben Richtung Jübergturm, nach unten gehen die Gäste insofern sie es können die Treppenstufen hinunter, die gut beleuchtet, beziehungsweise illuminiert sind. Im Bereich der Zickzackwege werden die Besucher geben, ihre Mundnasenschutz-Masken zu tragen, wenn es doch mal zu Gegenverkehr auf den schmalen Wegen kommt.