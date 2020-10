18.500 Euro für die Hemeraner Schulen

Dieses Jahr ist alles anders, auch der Weltspartag, den es seit 95 Jahren bei der Sparkasse Märkisches Sauerland gibt. Der Weltspartag fällt dieses Jahr auf den 30. Oktober, aber auf Grund der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen: Aus dem einzelnen Tag wird eine ganze Woche. Zudem hat die Sparkasse im siebten Jahr darauf verzichtet, Kalender an die großen „Sparer“ zu verschenken und spendet statt dessen insgesamt 35.000 Euro an die Schulen in Hemer und auch in Menden.

Verzicht auf Geschenke in Form von Kalendern

18.500 Euro gehen in die Felsenmeerstadt: Acht Grundschulen sowie die weiterführenden Schulen und die Förderschulen bekommen finanzielle Unterstützung. Je 2500 Euro gehen an die weiterführenden Schulen, je 1000 Euro an die Grundschulen und die Förderschulen im Hemeraner Stadtgebiet. Zur Spendenübergabe erschien stellvertretend nur eine Lehrerabordnung, um die Gruppe klein zu halten. „Heute nutzen nur noch wenige den klassischen Kalender, sondern eher das Smartphone oder das Tablet“, so der Vorstandsvorsitzende Dietmar Tacke, der weiß, wie wichtig die Unterstützung der Schulen in diesen Zeiten ist, in der das digitale Arbeiten für Schüler und Lehrer unabdinglich ist. Deshalb wurden aus den 10.000 Euro der vergangenen Jahre in diesem Jahr 35.000 Euro.

„Diese Spende tut uns Schulen sehr gut“, freut sich Silke Roocke, Rektorin der Ihmerter Grundschule. In welche Maßnahmen oder Projekte die Spende fließen soll, das entscheidet jede Schule selbst. Kai Hartmann, Leiter der Gesamtschule, hat schon eine Idee und denkt daran, einen Online-Stundenplan zu installieren.

Zum Weltspartag: Die Kinder und Jugendlichen sind noch bis Donnerstag, 30. Oktober, von 9 bis 18 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr in die Sparkassen-Hauptstelle Hemer eingeladen, um ihre Ersparnisse einzuzahlen und ein Geschenk in Empfang zu nehmen. Die Ausdehnung der Aktion auf eine komplette Woche soll lange Wartezeiten möglichst verhindern.

Münzen werden nichtsofort gezählt

Für ein kleines Manko sorgt das Coronavirus trotzdem. Die Kinder erfahren nicht sofort, wie viel Geld sie diesmal gespart haben. Damit es keine unnötigen Staus gibt, werden die Münzen nämlich nicht sofort gezählt, sondern zunächst in einem Safebag zusammen mit Kontonummer und Namen sicher verwahrt. Gezählt wird in Ruhe gezählt und das Ersparte auf die jeweiligen Sparkassenkonten gutgeschrieben – natürlich im Rahmen der Weltsparwoche für die jungen Sparer völlig kostenlos.

Als Präsent zur Belohnung des Durchhaltevermögens und für die Motivation, immer weiterzumachen, gibt es dieses Jahr „Freddy“ die Maus, eine Trinkflasche oder ein Kinderbuch.