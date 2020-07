Polizei 20-jähriger Hemeraner nach Stichverletzung in Lebensgefahr

Hemer. In der Nacht zu Montag ist ein 20-Jähriger Auf der Straße Am Iserbach niedergestochen worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Durch eine Stichverletzung schwebt ein 20-jähriger Hemeraner in Lebensgefahr. Die Mordkommission Hagen hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Noch gibt es viel mehr Fragen als Antworten.

Zeugen hatten am Sonntag um 23.04 Uhr die Polizei alarmiert. Sie berichteten über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße „Am Iserbach“. Vor Ort trafen die Polizeibeamten allerdings nur noch den verletzten Mann an. Der 20-jährige Hemeraner hatte eine Stichverletzung im Unterleib. Der Schwerverletzte wurde durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. „Es besteht Lebensgefahr“, berichtet die Polizei.

Woher die Stichverletzung kam, was sich Am Iserbach zugetragen hat, ist noch unklar, zumal das Opfer bislang noch nicht aussagen konnte. Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen nach Polizeiangaben aktuell nicht vor. Die Mordkommission Hagen hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02373 9099-0) entgegen.