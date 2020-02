200 jecke Weiber feiern in schrillen Outfits

Ausgelassene Partystimmung gab es an Weiberfastnacht auch in Hemer: Lange hatte Michael Thorschmidt, Inhaber der Gaststätte „Mettgenpin“, mit sich gerungen, ob er erneut Weiberfastnacht in der Traditionsgaststätte veranstalten soll. Von vielen Seiten wurde auf ihn eingeredet, und er entschied sich dann schlussendlich erneut dafür: Die richtige Entscheidung! Ausverkauftes Haus konnte an der Hönnetalstraße vermeldet werden. „Mittlerweile sind wir fast die einzigen in Hemer, die noch zu Karneval etwas anbieten“, so Thorschmidt. Die jecken Weiber dankten es. Rund 200 Närrinnen genossen am Donnerstag die ausgelassene Partystimmung in der letzten Karnevalsbastion.

Mit Feuereifer wurdendie Kostüme genäht

Bereits früh füllte sich die Lokalität, die meisten verkleideten Damen kamen in geselliger Runde. Viele von ihnen sind bereits seit Jahren Stammgäste bei der Weiberfastnacht-Party. Und manche sind, wenn man ihr Kostüm betrachtete, im wahrsten Sinne Feuer und Flamme für die Party. Der Kreativität bei den Kostümen war abermals keine Grenze gesetzt. Sei es als Domino-Stein, Hippie oder mit immer gängigen Kostümierungen als Blues Brothers, Cowgirl, Clown oder Polizist, die Damen hatten sich mächtig in Schale geworfen. Natürlich waren auch wieder jede Menge Tiere unter den Gästen zu verzeichnen, ob Pinguin oder süßes Kätzchen, auch im Tierkostüm ließ es sich bestens feiern. Zwei besondere Hingucker gab es unter den verkleideten Damen. Einerseits die bunten Schmetterlinge, die gleich zu mehreren auftraten. In der aus allen Nähten platzten Gaststätte hatten es diese gar nicht so leicht, ihre Flügel auszubreiten. Andererseits waren zwei Scheichs mit ihren Kamelen unter den Feiernden. Da fiel die Wahl beim traditionellen Kostümwettbewerb immens schwer.

Die Herren waren übrigens erst zu späterer Stunde willkommen, trauten sich jedoch nicht so recht, bei so viel Frauenpower. Die einzigen Herren, die mit der Weiberschar von Anfang an feierten, waren die bewährten DJs Hubsi und Rübe sowie die männlichen Bedienungen hinter der Theke und Thorschmidt am Einlass.

Hörte man sich unter den Feiernden um, so hoffen fast alle, dass auch in den kommenden Jahren zu Weiberfastnacht eine ausgelassene Sause im „Mettgenpin“ steigt und man mit Freundinnen und Kolleginnen dort weiter die närrische Jahreszeit feiern kann.