Hemer. Eine Unfallflucht meldet die Polizei vom Rewe-Parkplatz in Deilinghofen. Am vergangenen Montag wurde dort zwischen 17.55 und 18.05 Uhr ein silberner Mercedes E 220 beschädigt. Dabei kollidierte der Verursacher vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem Mercedes. Es wurde der vordere linke Stoßfänger deutlich verschrammt. Es entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro.