21 Hemeraner mit dem Coronavirus infiziert

Hemer. Die Anzahl der am Coronavirus erkrankten Bürger im Märkischen Kreis geht weiter zurück. Das MK-Gesundheitsamt meldete am Dienstag 431 Infizierte. Das sind 33 weniger als noch am vergangenen Wochenende. In Hemer sind aktuell noch 21 Menschen mit dem Virus infiziert. 34 Kontaktpersonen befinden sich zurzeit noch in Quarantäne, 780 haben das Virus bereits überstanden. In der Felsenmeerstadt sind 16 Menschen an oder in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 10.995 Männer und Frauen haben sich kreisweit seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mit Covid-19 infiziert.