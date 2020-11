24.000 Euro aus Fördertopf für „Dirtinghofen“

Hemer. 24.000 Euro aus dem Landesprojekt „Sportplatz Kommune“ gehen nach Hemer und sind für den Dirtpark in Deilinghofen bestimmt.

Die Stadt Hemer und der Stadtsportverband Hemer profitieren vom Landesprojekt „Sportplatz Kommune“ und freuen sich über eine Förderung in Höhe von 24.000 Euro. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat am vergangenen Mittwoch Fördermaßnahmen im Rahmen des Landesprojektes „Sportplatz Kommune“ für die dritte Förderphase 2021/2022 bekannt gegeben. Damit werden mit dem Landesprojekt über eine Gesamtlaufzeit von vier Jahren nun insgesamt 151 Projektideen in 135 Kommunen in Nordrhein-Westfalen verwirklicht, um die Kinder- und Jugendsportentwicklung auszubauen.

Dies ist eine gute Nachricht für den SSV Hemer. Gefördert wird das Projekt „Dirtpark-Deilinghofen/Dirtinghofen“ in Höhe von insgesamt 24.000 Euro über die Dauer von zwei Jahren. „Ich freue mich, dass wir mit der Förderentscheidung dem Ziel, Kinder- und Jugendsportentwicklung als gemeinsame Aufgabe von Kommune und gemeinnützigem Sport zu verstehen, ein erhebliches Stück nähergekommen sind“, so Andrea Milz: In der Jury saßen Vertreter aus der Staatskanzlei, dem Jugendministerium, den Kommunalen Spitzenverbänden, der Wissenschaft, den Bezirksregierungen und dem Landessportbund NRW.

Andere Formen von Sportangeboten entwickeln

Mit dem Landesprojekt „Sportplatz Kommune – Kinder- und Jugendsport fördern in NRW!“, das gemeinsam von der Staatskanzlei NRW und dem Landessportbund NRW realisiert wird, werden viele Maßnahmen zur kommunalen Sportentwicklung umgesetzt.

Mark Rodehüser als Vorsitzender der Sportjugend im Stadtsportverband freut sich mit seinem Jugendvorstand genauso über die gute Nachricht wie der gesamte SSV-Vorstand. „Gerade in dieser Corona-Krisenzeit sehen wir mit diesem Projekt die Möglichkeit für Sportvereine, andere Formen von Sportangeboten zu entwickeln und diese zusammen mit der Stadt besonders für Kinder und Jugendliche anzubieten“, heißt es aus den Reihen des Stadtsportverbands. Der TSV Ihmert habe das mit seiner neuen Fahrradgruppe als Outdoor-Angebot zu Beginn des Corona-Lockdowns getan und sich spontan als Paten zur Verfügung gestellt, so der Stadtsportverband.