250 Hemeraner sind in Corona-Quarantäne

Hemer. Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Hemer auf 85 gesunken. Vier Bürger gelten als Genesene, drei neue Fälle sind hinzugekommen. 165 Hemeraner befinden sich zusätzlich zu den Erkrankten als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Diese hohe Zahl ist auch eine Folge von Corona-Fällen in Kindertagesstätten, Schulen und Sportvereinen. An Schulen im Kreis gibt es derzeit 31 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 23. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr verzeichnet der Märkische Kreis 42 Infektionen. Diese Zahlen werden nicht mehr auf die einzelnen Städte aufgeschlüsselt. In Hemer ist aktuell neben Kindertagesstätten zum Beispiel das Woeste-Gymnasium betroffen. In einer Stufe gibt es vier bestätigte Covid-19-Erkrankungen. 27 Schüler befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ein Teil von ihnen wird am Freitag in einer mobilen Teststation getestet. Statistisch gesehen haben sich in den letzten sieben Tage 155,8 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.