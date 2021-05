27-Jähriger wird in Hemer Opfer eines Überfalls

Hemer. Ein Hemeraner wurde in seiner Wohnung überfallen und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Ein 27- jähriger Hemeraner wurde am Samstag um ein Uhr morgens Opfer eines Raubes in seiner Wohnung an der Ostenschlahstraße. Vier Personen verschafften sich unbefugt Zutritt zur Wohnung und attackierten ihn umgehend. Sie schlugen mit Fäusten und einem sogenannten „Totschläger“ auf ihn ein. Die vier Männer durchsuchten die Wohnung, stahlen unter anderem drei Playstationen-Controller und flüchteten aus der Wohnung. Der verletzte Wohnungsinhaber konnte einen der Täter benennen. Dieser 41-jährige Hemeraner wurde vorläufig festgenommen. Der Geschädigte wurde bei dem Raubüberfall so schwer verletzt, dass ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zur Motivlage liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02372/90990 entgegen.

