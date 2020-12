Corona 28 Neuerkrankungen am Wochenende

Hemer. Über das Wochenende sind im Märkischen Kreis fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Unter ihnen befinden sich zwei Hemeraner (wir berichteten). Ein 95-jähriger und ein 70-jähriger Patient sind in stationärer Behandlung gestorben. Das Kreisgesundheitsamt vermeldet für Hemer 28 Neuerkrankungen. Die Genesenen abgezogen befinden sich derzeit 84 Infizierte und 178 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 168,9 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert.