31 Hemeraner mit Coronavirus infiziert

Hemer. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 91 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert im MK liegt aktuell bei 108,2. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall. Eine 89-jährige Bewohnerin eines Altenheimes in Plettenberg ist an oder in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Für Hemer meldet der Märkische Kreis fünf neue Coronafälle. Die Zahl liegt nun bei 31 Infizierten, 744 Menschen sind insgesamt wieder gesund, 68 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Seit dem Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.473 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 205 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.