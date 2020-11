Hemer. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet über das Wochenende 33 Neuinfektionen in Hemer. 110 Menschen sind laut der Mitteilung an dem Corona-Virus erkrankt. 165 haben die Krankheit überstanden, zudem gibt es 222 Kontaktpersonen. Eine Person in Hemer ist seit Ausbruch der Pandemie in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Ab sofort versetzt das Gesundheitsamt zudem Coronainfizierte nur noch zehn Tage statt der bisher üblichen 14 Tage in häusliche Isolation.