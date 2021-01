35 Hemeraner mit Coronavirus infiziert

Hemer. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet von Montag auf Dienstag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In Hemer hat es dieses Mal keinen neuen Fall ergeben, so dass die Zahl der Bürger, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, jetzt bei 35 liegt. 712 Menschen in der Felsenmeerstadt haben das Virus bereits überstanden, 101 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. 16 Hemeraner sind seit Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr an oder in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.