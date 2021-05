377 Hemeraner haben Blut gespendet

Hemer. Das DRK dankt 377 Spendern und hofft auf weitere Unterstützung.

Im ersten Quartal 2021 haben 377 Blutspender die ersten vier Blutspendetermine im Hemeraner Stadtgebiet besucht. Bei den Blutspendeterminen, die im Alten Casino am Sauerlandpark, in der Festhalle Becke, im Martin-Luther-Haus in Deilinghofen und in der Grundschule Ihmert stattgefunden haben, konnten Dank der positiven Resonanz der Hemeraner Blutspender rechnerisch über 1000 Menschen geholfen werden. Nach der Blutspende werden die Blutsendekonserven zum Blutspendedienst transportiert, im Labor aufbereitet und getestet, berichtet der DRK-Ortsverein.

110 Mal für den guten Zweck Blut abgenommen

Der besondere Dank des DRK Hemer gilt den treuen Blutspendern, die mit ihrer regelmäßigen Blutspende einen entscheidenden Beitrag zur Versorgung von Menschen in Not mit lebensrettenden Blutpräparaten leisten. Im ersten Quartal konnten folgenden Blutspender für ihre regelmäßige Blutspende geehrt werden: Ludwig Lackner (110 Spenden), Kornelia Spikker (100), Frank Sieghuis (95), Bärbel Gerdes, Detlev Mertens, Ulf Schmidt, Marion Steinemann (je 90), Rita Hupach (85), Christoph Schulte (75), Ralf Heermann (70), Mike Alberts, Dietmar Schröder (je 60); Michaela Heermann, Ulrich Jacobi-Trentepohl (je 55); Ingrid Freudenreich, Markus Peter Lischka, Torsten Schmidt, Heike Simon (je 50); Corinna Riehle, Andreas Clemens Werthschulte (je 45); Markus Brüggemann, Christian Klisch, Heiko Lingenberg, Alexander Martynow, Sascha Ziebarth (je 40); Silke Brehl, Karl-Friedrich Eling, Marco Montenbruck, Petra Schürmann (je 35); Atila Eryurt (30); Sonja Jaeckel, Carsten Schreiber, Toni Semmler (je 25); Friederike Falkenhagen, Manfred Ketzer, Ratko Novakovic, Anika Tyrer Stenner (je 20); Peter Gerd Böhß, Markus Eltermann, Benjamin Galle, Daniel Papke, Martin Robrahn, Pierre Andre Voye (je 15); Gudrun Frank, Helmut Gehwolf, Anke Schepp, Christina Scholz, Rebecca Naomi Wieske (je 10).

Nächster Blutspendeterminam kommenden Mittwoch

Die nächsten Blutspendetermine in Hemer finden am Mittwoch, 12. Mai, von 15 Uhr bis 20 Uhr im Alten Casino; Mittwoch, 19. Mai, von 16 bis 20 Uhr in der Festhalle Becke; Donnerstag, 27. Mai, 16 bis 20 Uhr im Martin-Luther-Haus Deilinghofen und Dienstag, 1. Juni, Gemeindehalle Ihmert, statt.

